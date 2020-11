Kombinat Konopny zebrał z crowdfundingu 4,2 mln zł w niecałe 40 minut

– W Kombinat Konopny zainwestowałem już blisko 4 miliony zł, dwa lata pracy, kilkanaście lat doświadczenia i sto procent zaangażowania. Dziś branża konopna przeżywa swoje ‘momentum’ w Polsce i na świecie. To najlepszy czas, by Kombinat nabrał wiatru w żagle i stał się liderem odbudowy polskiego rynku konopnego. To się dzieje tu i teraz, dzięki grupie ponad 700 inwestorów społecznościowych! Ogromnie dziękuję za tak niesamowity odzew! – mówi Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego SA.

Kombinat Konopny powstał w 2019 roku. Jego twarzą jest Maciej Kowalski – inicjator przetwórstwa konopi włóknistych w Polsce. Był założycielem i w latach 2014-2018 prezesem firmy HemPoland, która z chwilą przejęcia przez kanadyjską spółkę The Green Organic Dutchman wyceniona została na 100 mln zł. Branżowy aktywista i popularyzator wiedzy o konopiach był też rzecznikiem prasowym stowarzyszenia Wolne Konopie (w latach 2011-2014).

– Kombinat to idealne połączenie perspektywicznej branży oraz eksperta, który jest jednocześnie prezesem spółki i ambasadorem segmentu konopi w Polsce. Firma od kilku tygodni wzbudzała ogromne emocje wśród inwestorów. Odnotowała rekordową liczbę zapisów na powiadomienia o starcie kampanii. Spodziewaliśmy się nieprzeciętnego zainteresowania inwestorów, ale efekt przerósł nawet te oczekiwania! Serdecznie gratulujemy spółce i dziękujemy inwestorom za wpłaty i to w tak szybkim tempie – mówi Marcel Rowiński, dyrektor operacyjny Crowdway sp. z o.o. (platforma Crowdway.pl).

Konopna rewolucja

Według raportu Polityka Insight Research[1] w 2019 roku przychody rolników z upraw konopi przemysłowych w Polsce wyniosły 36 mln zł. Wartość przychodów firm zajmujących się przetwórstwem CBD przekroczyła w tym czasie 210 mln zł. Szerokie możliwości zastosowania konopi m.in. w medycynie, gastronomii, włókiennictwie czy budownictwie sprawia, że uprawy tej rośliny każdego roku zyskują coraz większą popularność. W rezultacie rynek konopi określany jest jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich latach.

Kombinat Konopny dzierżawi 40 hektarów pola w okolicy Elbląga, na którym uprawia konopie włókniste. Posiada autorskiej konstrukcji maszyny oraz opracowane przez zespół spółki technologie przetwórstwa konopi i wydobycia włókna.