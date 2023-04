Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dzięki moim działaniom polscy rolnicy otrzymali 5 mld zł pomocy. Wykonałem swoje zadanie nie w stu, a w dwustu proc. - powiedział w wywiadzie dla wtorkowej "Rzeczpospolitej" komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz UE ds. rolnictwa w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Rzeczpospolitą" został m.in. zapytany o to, czy poda się do dymisji. "Dlaczego miałbym to zrobić? Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dzięki moim działaniom polscy rolnicy otrzymali 5 mld zł pomocy" - odpowiedział Janusz Wojciechowski.

"To była najpierw pomoc na dofinansowanie do nawozów. Doprowadzono, z mojej inicjatywy w Komisji Europejskiej, żeby rolnictwo zostało włączone do systemu pomocy publicznej, bo jej ramy zostały otwarte dość szeroko. Była duża batalia, żeby również rolnicy byli tym objęci" - zaznaczył.

Wskazał, że dzięki temu Polska miała możliwość udzielenia pomocy nawozowej w "bezprecedensowej skali - to było 836 mln euro". "Żaden inny kraj tego nie zrobił, nie miał zgody na taką pomoc. I teraz pomoc zbożowa - 126 mln euro to jest 600 mln zł - na dopłaty do cen zbóż. Poza tym doprowadziłem do dwukrotnego użycia rezerwy kryzysowej dla rolników" - podkreślił Wojciechowski.

"Po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że UE uruchomiła tak zwaną rolną rezerwę kryzysową. Polska dostała z niej najpierw 44 mln euro - to była pomoc dla producentów jabłek i hodowców trzody. Następnie - to są już ostatnie dni - 56 mln euro dla trzech krajów w Unii. Polska otrzymała z tego tytułu prawie 30 mln euro, z możliwością podwójnego finansowania, czyli z funduszy krajowych" - podał w rozmowie z "Rz" komisarz UE ds. rolnictwa.

Zapowiedział przy tym, że kolejna transza pomocy jest w przygotowaniu i "prawdopodobnie będzie to dla pięciu krajów: Polski, Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji". "Z tej puli najprawdopodobniej, według metodologii, którą zaproponowałem, Polska otrzymałaby jeszcze 32 mln euro, również z możliwością podwójnego finansowania. To bezprecedensowa pomoc" - ocenił.

"Wykonałem swoje zadanie nie w stu, a w dwustu procentach. Uzyskałem więcej, niż to się wydawało możliwe na początku całego tego kryzysu. Polska jako pierwsza miała zatwierdzony krajowy plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Była wśród siedmiu krajów z pierwszym zatwierdzonym planem" - przekazał komisarz.

"25 mld euro na pięć lat dla polskich rolników - w ramach normalnej wspólnej polityki rolnej. Jeszcze 2,3 mld euro dla rolników w KPO - wcześniej czy później te fundusze do Polski przecież trafią. Więc, choć nie mnie tu oceniać, moje działania były ogromne" - stwierdził Janusz Wojciechowski.