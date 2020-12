Komisja rolnictwa uchwaliła dezyderat ws. zwiększenia produkcji roślin białkowych

Pomysłodawcą był Zbigniew Dolata (PiS). Dezyderat ma wspierać działania resortu rolnictwa w zwiększeniu pozyskania i wykorzystania krajowych surowców białkowych.

W dokumencie tym podkreślono, że komisja rolnictwa "bardzo wysoko ocenia wyniki badań naukowców zaangażowanych w realizację programu i stwierdza, że w sposób istotny przyczynił się do zwiększania możliwości bezpieczeństwa białkowego kraju". Wskazano, że badania te wykazały, iż realne jest znaczące ograniczenie importu śruty sojowej GMO na cele paszowe i zastąpienie tego komponentu krajowymi surowcami białkowymi, co przyczyni się do wzrostu dochodów polskich rolników.

Komisja rolnictwa wnioskuje w dezyderacie o zapewnienie środków na kontynuowania badań naukowych nad zwiększeniem wykorzystania krajowego białka paszowego i uwzględnienie w nowym programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2020-2027 znaczącego wsparcia uprawy roślin wysokobiałkowych. Chodzi o zastąpienie mechanizmu obliczania dopłat na podstawie areału zasiewów ilością oferowanej produkcji towarowej.

W dezyderacie proponuje się też uwzględniania narodowego celu wskaźnikowego, który obligowałby firmy paszowe do wykorzystywania krajowych źródeł białek przy produkcji pasz w określonej przez ministra rolnictwa co roku wysokości, co miałoby służyć stymulacji popytu.

Kolejna podpozycja - to wsparcie rynkowe m.in. poprzez promowanie produktów mięsnych wytworzonych z surowca bez użycia śruty GMO.

Dolata, przedstawiając dezyderat podkreślał, że wszystkie kraje UE importują soję dla celów paszowych i w żadnym kraju europejskim nie poradzono sobie z tym problemem. W tym kontekście Polska jest prekursorem, choć programy badawcze nad alternatywnymi dla soi źródłami białka trwają od kliku lat. "To na naszych rozwiązaniach próbują się wzorować inne kraje Unii" - zaznaczył poseł.

Posiedzenie komisji rolnictwa poświęcone było omówieniu realizacji programu wieloletniego (2016-2020) "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju". Celem programu było stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego o ok. 50 proc.

Polska importuje rocznie ok. 2,5 mln ton genetycznie modyfikowanej śruty sojowej. Wykorzystuje się ją do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej. Obecnie śruta sojowa i słonecznikowa stanowią ponad 70 proc. białka używanego do produkcji pasz w Polsce. Na import tych surowców wydaje się ok. 4 mld zł. W grudniu Sejm przedłużył o kolejne dwa lata do 1 stycznia 2023 r. zakaz stosowania śruty sojowej GMO.