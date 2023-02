Ułatwienia w eksporcie ryżu do UE z Birmy i Kambodży zagroziły rentowności unijnych gospodarstw w ostatnich latach. Unijne organizacje rolnicze walczą o zwiększenie ochrony europejskich producentów przed importem tego surowca.

Czy UE ochroni własnych producentów ryżu? fot. PAP/EPA

Rada UE ma nowe stanowisko w sprawie importu ryżu

Decyzja, która może zmienić wszystko dla europejskich rolników uprawiających ryż? W świetle przeglądu ogólnego systemu preferencji taryfowych, Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko, uwzględniając ostatni wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odwołuje akt wykonawczy Komisji wprowadzający środki ochronne wobec importu z Kambodży i Mjanmy.

Państwa członkowskie prowadziły intensywne rozmowy na temat ogólnego systemu preferencji taryfowych. Najczęstszym tematem dyskusji były środki ochronne. Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjęły ten rezultat, jako że wprowadzenie różnych ważnych zmian ostatecznie doprowadzi do ochrony unijnych rolników uprawiających ryż.

Skąd trafiał tani ryż importowany do UE?

Dwóch największych producentów ryżu na świecie, Kambodża i Mjanma/Birma w ostatnich latach bardzo skorzystały na porozumieniu „wszystko oprócz broni”, które pozwoliło im na eksport do Europy znacznych ilości wolnych od podatku, co zagroziło rentowności unijnych gospodarstw. Mimo zastosowania klauzuli ochronnej w 2019 r. przez Komisję Europejską, Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok, który odwołał akt wykonawczy Komisji. Był to jasny oraz ważny sygnał, aby ponownie umocnić ramy.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują uwzględnienie całego sektora ryżu, zwłaszcza produkcję, podczas przeprowadzania śledztwa (art. 23). Po zastosowaniu klauzuli ochronnej, co było skomplikowanym zadaniem, rolnicy nie zostali w odpowiedni sposób uwzględnieni. Ten defekt podkreślono w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

UE ochroni własnych producentów ryżu?

- Wspieramy wprowadzenie ważnych motywów, uwzględniających problematykę sektora ryżu, takich jak zwiększona czujność oraz przeprowadzenie natychmiastowych działań, kiedy to konieczne (Motyw 28 a,b,c,) - napisała organizacja.

Oprócz tego z zadowoleniem przyjmujemy wysiłki Rady mające na celu wzmocnienie mechanizmu nadzoru w ramach art. 32. Ten artykuł wprowadza koncept specjalnego nadzoru, który można uruchomić na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy Komisji. W szczególności wprowadzenie rozdziału 3 zapewni większą przejrzystość jeśli chodzi o kryteria według których specjalny nadzór będzie przeprowadzony.

W ocenie Copa-Cogeca niezbędne jest, aby wszystkie państwa członkowskie dokonały szybkich postępów w rozmowach trójstronnych, jako że czas jest istotnym czynnikiem dla europejskich rolników, którzy zajmują się hodowlą ryżu.

Gdzie w Unii Europejskiej produkuje się ryż?

Ryż w Unii Europejskiej uprawiany jest przede wszystkim we Włoszech (50 proc. całkowitej unijnej produkcji) - czytamy na farmer.pl

Ze względu na specyficzne warunki uprawy, nie przewiduje się znacznego wzrostu rozwoju tego sektora produkcji - podała Komisja Europejska w prognozie na lata 2013-2020.

Komisja Europejska prognozuje, że produkcja ryżu na unijnym rynku do 2023 roku pozostanie na stabilnym poziomie.