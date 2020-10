Konopie – emocjonujący surowiec w branży spożywczej. Rozmowa z HemPoland

Portalspozywczy.pl: Kiedy i dlaczego powstała firma HemPoland?

Jacek Kramarz, założyciel HemPoland: HemPoland został założony w 2014 roku i był pierwszą prywatną firmą, która uzyskała zgodę na uprawę konopi włóknistych. 2015 rok był pierwszym rokiem, w którym uprawialiśmy konopie. Kompletowaliśmy i nabywaliśmy technologię. Działalność operacyjna w dużej skali rozpoczęła się w 2016 roku.

Jak wyglądał wówczas rynek konopi włóknistych w Polsce?

Przez lata konopie w Polsce uprawiał Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Były to uprawy głównie eksperymentalne. HemPoland jako pierwszy przełamał ten impas. W pierwszych latach próbowaliśmy swoich sił w różnych kierunkach przetwórstwa. Uprawialiśmy zarówno w celu uzyskania ziarna, sprzedawanego potem głównie do firm, które zajmowały się tłoczeniem oleju. Duże zainteresowanie na ziarno konopi przejawiały firmy produkujące paszę dla zwierząt hodowlanych, przede wszystkim dla gołębi. W pierwszych latach duży producent pasz dla gołębi regularnie kupował u nas znaczne ilości ziarna konopi. HemPoland operowało również w obszarze przetwórstwa słomy konopnej. Ze słomy można pozyskiwać włókno, które ma wielorakie zastosowanie w branży tekstylnej, w budownictwie czy produkcji biokompozytów. Z biegiem czasu wykształciliśmy kluczową kompetencję pozyskiwania niepsychoaktywnych kannaboidów z kwiatostanu konopi, w tym popularnego CBD, czyli kannabidiolu, który znajduje zastosowanie w branży spożywczej, kosmetycznej i farmaceutycznej.

Jak duże są obszar upraw HemPoland? Od czego zaczynaliście i jak to się zmieniało?

Od razu mieliśmy ambitne plany. W pierwszych latach było to ok. 80 ha. Szczyt osiągnęliśmy w 2018 roku – ok. 600 ha. W 2019 było już to istotnie mniej. Przy czym nie wynikało to z tego, że konopi się uprawia mniej. W pierwszych latach (kiedy byliśmy prawie jedynym podmiotem, które te konopie uprawiał) potrzebowaliśmy surowca do zagospodarowania naszych mocy produkcyjnych, a ponieważ surowiec nie był na rynku dostępny, musieliśmy go sami wyprodukować. Przez 2-3 lata inwestowaliśmy w edukację rolników (organizowaliśmy m.in. dni pola, żeby rolnicy mogli przyjechać i zobaczyć, jak uprawia się konopie, jak się je zbiera, kontraktowaliśmy uprawy z rolnikami, wykształciliśmy wiedzę wśród rolników, w jaki sposób przygotować surowiec). 2020 był pierwszym rokiem, w którym bazujemy na surowcu dostarczanym przez rolników. W związku z czym teraz koncentrujemy się na naszej podstawowej działalności, czyli przetwórstwie.