Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 18.08.2022 światowa produkcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2248,2 mln t wobec 2291,1 mln t w sezonie 21/22 (-1,9%) - podaje w AgroMapie Credit Agricole.

Korekta cen na światowym rynku zbóż; fot. unsplash

Spadek światowej produkcji zbóż

Jak informuje Credit Agricole, spadek zbiorów zostanie odnotowany zarówno w przypadku pszenicy (-0,4%), kukurydzy (-3,4%) jak i jęczmienia (-0,4%), podczas gdy

zwiększy się produkcja pozostałych gatunków zbóż (+1,1%). Niższe zbiory pszenicy będą efektem ich spadku m.in. w Ukrainie (-41,2%), Australii, Argentynie oraz UE, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miało ich zwiększenie w Kanadzie (powrót do przeciętnych poziomów po ubiegłorocznej suszy), Rosji oraz USA. Spadek

produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej niższych zbiorów m.in. w Ukrainie (-34,2%), UE, USA i Indiach, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miała jej wyższa produkcja w m.in. w Brazylii i Argentynie.

Spożycie zbóż

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2273,7 mln t wobec 2291,4 mln t w sezonie 21/22 (-0,8%). Spadek spożycia prognozowany jest w przypadku kukurydzy (-1,5%) i jęczmienia (-2,5%), podczas gdy jego wzrost zostanie odnotowany w przypadku pszenicy (+0,3%) i pozostałych gatunków zbóż (-2,5%). Spożycie zbóż ograniczane jest przez ich wysokie ceny i problemy z ich dostępnością w niektórych regionach świata ze względu na wojnę w Ukrainie.

Zapasy zbóż

Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 22/23 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 577,4 mln t wobec 602,9 mln t w sezonie 21/22, a współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,4% wobec 26,3%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 12/13.

Warto jednak zauważyć, że w tym sezonie, poza poziomem zapasów istotnym czynnikiem determinującym ceny pozostaje fizyczna dostępność zbóż w handlu międzynarodowym. Mimo wznowienia ukraińskiego eksportu zbóż drogą morską, ze względu na wysokie ryzyko transportu tym kanałem, jego przepustowość pozostaje niska i nadal nie rozwiązuje on problemu wysyłki nadwyżek eksportowych zgromadzonych przez Ukrainę. Credit Agricole

Korekta cen zbóż

Ostatnie miesiące przyniosły spadek cen zbóż na światowym rynku zbóż. Obniżeniu cen sprzyjały zmniejszenie niepewności na rynku, odpływ kapitału spekulacyjnego, a także porozumienie w sprawie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Mimo odnotowanego w ostatnich miesiącach spadku, ceny zbóż na giełdzie MATIF nadal kształtują się wyraźnie powyżej poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie.