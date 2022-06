Korekta cen zbóż na MATIFie wpłynęła na ceny na rynku krajowym

Autor: IZP

Data: 06-06-2022, 08:38

Wyraźne spadki cen na MATIFie oraz w kraju usztywniły rolników przed dalszą sprzedażą ziarna - wynika z analizy opracowanej przez Sparks Polska i Izbę Zbożowo-Paszową.

Korekta cen zbóż na MATIFie wpłynęła na ceny na rynku krajowym; fot. unsplash

Sytuacja na rynku zbóż

Notowane w ostatnich dniach opady deszczu korzystnie wpłynęły na wegetację upraw przeciwdziałając dalszej degradacji zasiewów wywołanej posuchą w kwietniu i I połowie maja br. Dotyczy to szczególnie zbóż jarych, które są szczególnie wrażliwe na niedobory wody w glebie. W ich przypadku można powiedzieć, iż opady przyszły w ostatniej chwili.

Do kraju cały czas dociera ukraińska kukurydza w znacznych ilościach, ale problemy logistyczno-transportowe hamują większy import tego zboża. Według wstępnych danych, w marcu br. import kukurydzy z Ukrainy wyniósł ponad 106 tys. ton, a w kwietniu i maju br. zapewne był jeszcze większy. W połowie tygodnia, cena kukurydzy z odbiorem z terminala w woj. świętokrzyskim wynosiła ok. 1300 PLN/t. Popyt na ukraińską kukurydzę jest cały czas spory, z racji uszczuplonej rynkowej podaży krajowego ziarna.

Po większych zakupach dokonanych w ostatnim okresie, obecnie zapotrzebowanie na ziarno ze strony przetwórców jest umiarkowane. Niektóre wytwórnie pasz są już bliskie zakończenia zakupów surowca w bieżącym sezonie 2021/22.

Ceny zbóż: Rynek krajowy

W związku z korektą cen zbóż na MATIFie oraz umocnieniem kursu złotego do głównych walut, ceny oferowane przez przetwórców i eksporterów z dostawą do portów osłabły. Ceny oferowane za nowe ziarno z dostawą w żniwa są często wyższe od cen oferowanych za ziarno z ubiegłorocznych zbiorów, co zapewne spowoduje przeniesienie znacznych zapasów (głównie starej pszenicy i kukurydzy) na nowy sezon.

W końcu tygodnia, ceny ziarna ze zbiorów 2021 roku na rynku krajowym oferowane przez przetwórców i firmy handlowe z dostawą kształtowały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna - 1640-1680 PLN/t,

• pszenica paszowa – 1560-1600 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne - 1350-1400 PLN/t

• żyto paszowe – 1280-1350 PLN/t,

• pszenżyto - 1350-1450 PLN/t,

• jęczmień paszowy - 1450-1500 PLN/t,

• owies paszowy - 1000-1200 PLN/t,

• kukurydza - 1350-1450 PLN/t,

• rzepak - 4300-4400 PLN/t.

Z kolei, ceny oferowane za ziarno ze zbiorów 2022 roku z dostawą w żniwa oferowane przez firmy handlowe z dostawą przedstawiały się następująco:

• pszenica konsumpcyjna (12.5/76/280) – 1610-1630 PLN/t,

• żyto konsumpcyjne (72/120) – 1280-1285 PLN/t

• pszenżyto (68) - 1340-1350 PLN/t,

• jęczmień (62) - 1350-1360 PLN/t,

• kukurydza – 1330-1350 PLN/t (dostawa X-XI),

• rzepak - 3520-3550 PLN/t (dostawa VII-VIII).

Ceny zbóż: Eksport

W portach Gdańsk i Gdynia w dalszym ciągu trwają załadunki kukurydzy na statki. W odniesieniu do pszenicy, po słabym maju, obecnie notuje się ożywienie eksportu tego zboża w związku ze wzrostem popytu ze strony importerów i notowanymi większymi zakupami ziarna pszenicy na rynku krajowym przez eksporterów w maju br.

W porównaniu do cen w poprzednim tygodniu, ceny zbóż z dostawą do portów wyraźnie osłabły, w ślad za notowaną korektą cen zbóż na MATIFie oraz umocnieniem kursu złotego do głównych walut i w końcu tygodnia kształtowały się następująco (wg stanu na 3 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1730 PLN/t (dostawa G/G, VI-VII),

• kukurydza – 1450-1455 PLN/t (dostawa G/G, VI/VII).

Z kolei, ceny zbóż ze zbiorów 2022 roku oferowane przez eksporterów z dostawą do portów kształtowały się następująco (wg stanu na 3 czerwca br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1740-1750 PLN/t (dostawa G/G, VIII-IX),

• żyto (72/120) – 1415-1420 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

• pszenżyto (68) –1470-1480 PLN/t (dostawa G/G, VIII/IX),

• kukurydza – 1450-1460 PLN/t (dostawa G/G, X/XI).