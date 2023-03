Zboża

Kowalczyk o rynku zbóż. "Zapasów do sprzedania jest ok. 3-4 mln ton"

Autor: PAP

Data: 21-03-2023, 22:56

Zrobimy wszystko, aby wywieźć zboże przed żniwami. Rolnicy boją się, że zostaną z pełnymi magazynami na żniwa – powiedział we wtorek w TV Republika wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dodał, że zapasy zboża do sprzedania wynoszą ok. 3-4 mln ton.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk; fot. PAP/ Radek Pietruszka