Kowalczyk: Protesty rolników? Nie widzę w tym logiki

Autor: PAP

Data: 06-07-2022, 09:00

Przed polskim rolnictwem jest ogromna szansa, żeby się włączyć bardziej aktywnie w żywienie świata – powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk: polskie rolnictwo ma szansę, aby włączyć się bardziej aktywnie w żywienie świata; fot. PTWP

Kurs złotego a eksport

"Kurs złotego zawsze ma dwie strony - spadek wartości złotego zwiększa dochody dla eksporterów, dzięki czemu eksport się umacnia i produkty rolne dają dużo lepsze dochody rolnikom. Oczywiście, jeśli kupujemy, sytuacja jest odwrotna. Długofalowo kurs złotego powinien trzymać się kursu średniego, bo skoki wartości szkodzą gospodarce" - powiedział we wtorek w Polsat News wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk był pytany o to, jakie szanse stawia przed rolnikami obecna sytuacja.

Rolnicy mogą zwiększyć eksport

"Polska produkuje więcej żywności niż jej konsumuje, więc przed polskim rolnictwem stoi ogromna szansa, żeby włączyć się bardziej aktywnie w żywienie świata. To szansa na zwiększenie eksportu, co byłoby korzystne dla rolników" - powiedział wicepremier.

Przypomniał, że obecnie się wiele mówi o bezpieczeństwie żywnościowym państw Afryki Północnej, która wcześniej kupowały żywność na Ukrainie.

"Tutaj jest szansa dla polskiego rolnictwa i dla polskiego handlu, aby pomóc tym krajom" - dodał Kowalczyk.

Kowalczyk o protestach rolników

O rolnikach, którzy planują protest w związku z napływem ukraińskiego zboża do Polski, Kowalczyk powiedział, że nie jest w stanie ich przekonać i to oni sami przekonają się, co do słuszności działań rządu jesienią.

- Słyszałem, że protest w Warszawie będzie protestem przeciwko rosnącym cenom. Nie wiem co to znaczy, że rolnicy za dużo biorą za zboże? Nie bardzo widzę logikę w tych protestach - podkreślił.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-07-05/gosc-wydarzen-w-programie-wiceminister-henryk-kowalczyk-wtorek-5-lipca/