Porozumienie w sprawie zbóż z organizacjami rolniczymi obowiązuje, część postulatów jest już realizowana, a pozostałe działania są przygotowywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – poinformował wicepremier, minister Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk: Porozumienie w sprawie zbóż z organizacjami rolniczymi obowiązuje; fot. shutterstock.com

Mniejszy przepływ zboża przez granicę

Trwają wzmożone kontrole na granicy. "To jest absolutna nieprawda, że eksport jest wzmożony. Właśnie ta wzmożona kontrola powoduje, że są dużo większe kolejki i mniejszy przepływ zboża przez granicę - podkreślił Kowalczyk, cytowany w komunikacie resortu rolnictwa.

Skup zboża będzie uruchomiony "tuż po świętach"

Poinformował, że zgodnie z deklaracją skup będzie uruchomiony "tuż po świętach". We wtorek Komisja Finansów Publicznych przeznaczy pierwsze 600 mln na ten skup.

Szef resortu rolnictwa poinformował, że polski rząd złożył wniosek do Komisji Europejskiej o zastosowanie i uruchomienie klauzuli wdrażającej cła i kontyngenty. Ponadto wszystkie pozostałe elementy, m.in. budowa silosów i magazynów bez pozwoleń na budowę, już zostały przyjęte przez rząd - dodał wicepremier.

"Uruchomione zostały procesy dotyczące dopłat pochodzących z pierwszych 600 mln zł, kolejne Rada Ministrów będzie przyjmować w najbliższym czasie" - powiedział wicepremier. Dodał, że zgodnie z przyjętymi wcześniej decyzjami rządu kwota pomocy w konkretnych przypadkach będzie zależała od zadeklarowanych w ARiMR powierzchni upraw pszenicy i kukurydzy. Będzie ona udzielana do 60 proc. plonu i do powierzchni 50 hektarów upraw.

Maksymalne kwoty dopłat do hektara będą zależały od województwa: Dla woj. lubelskiego i podkarpackiego (graniczących z Ukrainą)jest to 825 zł do ha pszenicy, 1050 zł do ha kukurydzy; dla woj. małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podlaskiego - 660 zł do ha pszenicy, 840 zł do ha kukurydzy; a dla pozostałych województw - 495 zł do ha pszenicy, 630 zł do ha kukurydzy. Oznacza to, że dopłata wyniesie odpowiednio 250-150 zł do sprzedanej tony zboża.

Ministerstwo poinformowało, że 30 marca 2023 r. zostało przyjęte rozporządzenie wykonawcze KE przewidujące przeznaczenie 56 mln euro na nadzwyczajne środki wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Z tej sumy na Polskę przypada 29,5 mln euro, czyli około 140 mln zł, które zgodnie z zostaną uzupełnione kwotą kolejnych ok. 140 mln zł z budżetu krajowego, czyli maksymalnie dopuszczanym prawem unijnym dofinansowaniem krajowym. Łącznie daje to ok. 280 mln zł.

Polska będzie wnioskowała o kolejne środki pomocowe z UE

Łączne wsparcie dla rolników powinno wynieść co najmniej 1 mld 120 mln zł. Pomoc ma być rozszerzona o pozostałe gatunki zbóż oraz rzepak.

"Wszystko jest konsekwentnie realizowane. Mamy (...) już potencjalnych nabywców zboża w Afryce. Oczywiście przekładamy priorytety z węgla na zboże po to, żeby wzmocnić eksport. Wszystkie zobowiązania są w pełni realizowane" - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Wicepremier zapewnił, że do żniw przez nasze porty powinno zostać wyeksportowane około 3-4 mln ton zbóż. Takie są możliwości. "Musimy też pamiętać o tym, że jeszcze możliwy jest eksport transportem kolejowym do Europy Zachodniej. Tam też poszukujemy nabywców. Już znaczną część znaleźliśmy" - dodał Kowalczyk.