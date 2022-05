Kowalczyk: Z Ukrainy do Polski może wjechać dziennie ok. 150 wagonów zboża

Unia Europejska może dostarczyć nam wagony i środki transportu, żeby też inne kraje wspomogły w transporcie zboża z Ukrainy - informuje wicepremier Henryk Kowalczyk.

Autor: PAP

Data: 19-05-2022, 10:43

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Fot. PTWP

Polska jest głównym partnerem w przewozie zboża z Ukrainy do Rumunii

Polska jest głównym partnerem w przewozie zboża z Ukrainy do Rumunii i stamtąd w świat; wąskim gardłem jest polsko-ukraińska granica - powiedział w czwartek wicepremier Henryk Kowalczyk. Z Ukrainy do Polski dziennie może wjechać ok. 150 wagonów; potrzeby są 5-6 razy większe - wskazał

W poniedziałek w Warszawie doszło do spotkań Kowalczyka z sekretarzem rolnictwa USA Tomem Vilsackiem, ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim, a także komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Politycy dyskutowali m.in. o możliwości zwiększenia wywozu ukraińskiego zboża w związku z blokadą czarnomorskich portów.

Kowalczyk w czwartek w rozmowie "7 pytań o 07:07" w RMF FM był pytany o przewóz zboża z Ukrainy do Rumunii i stamtąd dalej w świat.

"Przede wszystkim w tej chwili już transport się odbywa. Natomiast faktycznie jest tak, że Unia Europejska nawet wydała komunikat 12 maja o takiej pomocy, stworzeniu korytarzy solidarnościowych, którym by miało być transportowane zboże z Ukrainy w związku z blokadą portów Morza Czarnego. Oczywiście Polska jest głównym partnerem w tym przedsięwzięciu" - powiedział Kowalczyk.

Zboże z Ukrainy: transport kolejowy i kołowy

Dodał, że w tej chwili odbywa się to zarówno transportem kołowym, w samochodach, na ciężarówkach, ale też i transportem kolejowym, co jest ważniejsze dla Ukrainy.

"Problem polega na tym i tutaj musimy bardzo mocno nad tym pracować, technicznie ten problem rozwiązywać, przy pomocy choćby Unii Europejskiej - to jest to, że mamy różne szerokości torów na Ukrainie, jak i w Polsce, i jest to ogromny problem. Nie może wprost przyjechać pociąg z Ukrainy i jechać przez Polskę do portów. Musimy albo przeładowywać, albo przestawiać wagony, więc to jest to bardzo wąskie gardło" - tłumaczył minister rolnictwa.

Przyznał, że jeśli chodzi o możliwości techniczne transportowe one nie są wystarczające.

"Nie wystarczy nam samochodów, nie wystarczy nam wagonów tego typu. Stąd właśnie zainteresowanie Komisji Europejskiej i stąd chęć udzielenia pomocy. Co do 4-5 milionów ton, bo takie są właściwie szacowane potrzeby na miesiąc, to oczywiście będzie bardzo trudno spełnić i tego wąskiego gardła na granicy nie da się pokonać w ciągu kilku tygodni, chociaż planujemy w tej chwili otworzyć kolejne przejścia graniczne, które były nieużywane do tego typu transportu" - powiedział.

Przekazał, że od wielu dni pracują służby fitosanitarne, weterynaryjne, 24 godziny na dobę, żeby nie było żadnych zatorów, jeśli chodzi o kontrole graniczne. "To jest jeden element, ale ten element techniczny jest dużo trudniejszy do pokonania" - ocenił.

UE może dostarczyć nam wagony i środki transportu

Pytany, czy Komisja Europejska może nam pomóc pokonać to techniczne utrudnienie, Kowalczyk odparł: "Może dostarczyć nam wagony i środki transportu z innych krajów, żeby też inne kraje wspomogły w tym transporcie". "To jest główne zadanie Komisji Europejskiej. Myślę, że tutaj po tym spotkaniu, które w poniedziałek mieliśmy wspólnie z ministrem rolnictwa Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i był obecny również komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski, takie deklaracje padały i tutaj będziemy współpracować w tym zakresie" - powiedział.

Zapewnił, że zwiększymy na pewno przepustowość, transport. "Na ten moment trudno określić. Pewnie wszystkiego się nie uda w ten sposób przewieść" - dodał.

Kowalczyk przekazał, że przepustowość dla nas, Ukrainy to ok. 150 wagonów dziennie. "Natomiast potrzeby byłyby kilkakrotnie większe, 5-6 razy większe i wtedy możemy mówić wtedy o jakimś docelowym przesyle. No i oczywiście transport samochodowy, bo to jeden i drugi musi być zastosowany, żeby to było skuteczne. I chcemy też zastosować przeładunki na stacjach, gdzie kończą się szerokie tory. Ważny jest też mobilny sprzęt do przeładunku zbóż" - tłumaczył Kowalczyk.