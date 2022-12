Zboża

Kowalczyk: zboże z Ukrainy nie może zalegać w Polsce. Do tej pory to się udaje

PAP

11-12-2022

Przywiezione zboże z Ukrainy nie może zalegać w Polsce i do tej pory to się właściwie udaje - zapewniał w Przysusze wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Przy ponad 2 milionach ton przywiezionego do kraju zboża, wyjechało z Polski ponad 6 milionów ton.

Minister Henryk Kowalczyk: zboże z Ukrainy nie może zalegać w Polsce. Do tej pory to się udaje /fot. PAP/Roman Zawistowski