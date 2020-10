KOWR: w tym roku podpisanie umów o kupnie terminali zbożowych

"Jesteśmy w trakcie zamykania transakcji nabycia terminali zbożowych w dwóch portach - w Gdyni i w Świnoujściu. W obu tych portach jesteśmy na ostatnim etapie przed podpisaniem umowy nabycia" - powiedział Balcerowicz.

Dodał, że w terminale są wyposażone w silosy do przechowywania zboża, a także bocznice kolejowe.

Poinformował, że "w ramach prowadzonych negocjacji zarówno KOWR, jak i sprzedający wyrazili chęć zamknięcie transakcji tj. podpisania umowy, przelania środków i odbioru od sprzedającego tych terminali od jeszcze w tym roku".

"Spodziewam się, że pierwszy terminal będzie odbierany w listopadzie, a drugi - w grudniu" - powiedział. Dodał, że nie może zdradzić więcej szczegółów transakcji ze względu na klauzule poufności.

Jak mówił, są plany by dla terminala w porcie Gdynia stworzyć tzw. port suchy zewnętrzy - terminal Agro. W tym celu KOWR powołał spółkę Bydgoszcz Emilianowo. W najbliższym czasie do spółki przystąpi formalnie jeszcze PKP SA oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Wyjaśnił, że spółka jest obecnie na etapie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji. Chodzi o program środowiskowo-funkcjonalny, ocenę oddziaływania na środowisko i ubieganie się o pozwolenie na budowę.

KOWR zgłosił też budowę terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo do Krajowego Programu Odbudowy. Terminal w Emilianowie ma pełnić rolę zaplecza dla portów morskich. Do takiego terminala docierałyby kontenery np. drogą kołową i były dalej dystrybuowane np. koleją do portu morskiego.

Inwestycja jest na liście będącej w posiadaniu nowego ministerstwa finansów i funduszy i polityki regionalnej. W następnym etapie będzie ona zgłoszona do Komisji Europejskiej. Jej ocena - zdaniem Balcerowicza - jest to kwestia przyszłego roku.