Zboża

Kryzys energetyczny i koszty inflacji głównymi zagrożeniami dla sektora spożywczego (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 21-03-2023, 10:44

Problem kryzysu energetycznego i kosztów inflacji to są główne zagrożenia dla sektora spożywczego. Ta niepewność jutra powoduje, że będzie to okres wyczekiwania na rozwój sytuacji przez producentów, przez co będą powstrzymywać się lub ograniczać swoje inwestycje - powiedział Zenon Daniłowski, prezes zarządu w Grupie Makarony Polskie.

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie, w rozmowie z nami opowiedział o obecnych szansach i zagrożeniach dla producentów makaronów w Polsce. / fot. materiały prasowe