KSG Agro eksperymentuje z uprawą sorgo jako alternatywą dla kukurydzy

- Całkiem możliwe, że w ciągu najbliższych 3-4 lat sorgo w 100% zamieni kukurydzę jako składnik pasz. Wynika to z faktu, że zastąpienie kukurydzy sorgo, które ma również więcej białka w strukturze paszy, obniża koszty produkcji. W rezultacie producenci będą mogli zaoszczędzić do 100 USD na 1 tonę paszy. Biorąc pod uwagę fakt, że pasze stanowią ponad 60% kosztów produkcji trzody chlewnej, jest to poważna redukcja kosztów — uważa Siergiej Kasjanow.

- Zmiany klimatyczne w naszym regionie doprowadziły do ​​znacznego zmniejszenia opadów. Jednocześnie suche wiatry stają się coraz częstsze. Sorgo wymaga wilgoci prawie o połowę mniej wilgoci niż kukurydza, więc jego uprawa na wielu obszarach jest bardziej odpowiednia - mówi prezes.

Pierwsza kampania siewna sorgo na polach KSG Agro została przeprowadzona w 2017 r. Pierwsze plony z powodu braku doświadczenia w uprawie tej kultury nie przekroczyli 3 t / ha, jednak już w 2019 r. wzrośli dwukrotnie, do 6 t / ha.

Według prezesa KSG Agro sorgo na Ukrainie pozostaje uprawą niszową z powodu braku wiedzy i doświadczenia. Na razie firma eksperymentuje, zmieniając sposoby, obszary i gęstość siewu. Używa wyłącznie amerykańskich nasion i nowoczesnych maszyn rolniczych — siewników rzędowych. Konsultuje się również z przedstawicielami towarzystwa badawczo-produkcyjnego „Ukrsorgo”, które jest swoistym promotorem tej uprawy na Ukrainie.

Większa część zbiorów jest wykorzystywana dla potrzeb własnych jako składnik mieszanki paszowej dla hodowli trzody chlewnej, która jest podstawowym kierunkiem działalności KSG Agro.

