Kilkaset podmiotów, które handlowały w Polsce zbożem technicznym z Ukrainy znajduje się na liście sporządzonej przez inspekcje podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - powiedział w piątek minister rolnictwa Robert Telus w Polskim Radiu 24. Chciałbym te listy jak najszybciej upublicznić - zadeklarował.

Kiedy będą ujawnione listy firm?

Minister rolnictwa Robert Telus był pytany w Polskim Radiu 24 o to, kiedy ujawni listę firm, które sprowadzały techniczne zboże z Ukrainy do Polski i nim handlowały.

"Gdzieś mi ciąży na sercu, żeby to zrobić jak najszybciej. Z tym, że to jest ten problem, który ja ciągle tłumaczę. Ja mam tylko część listy. Część list ma Krajowa Administracja Skarbowa, którą chroni tajemnica skarbowa" - powiedział.

Jak dodał, "problem jest taki, że jeżeli ja udostępnię te listy, które są u mnie w resorcie, w moich inspekcjach, które kontrolowały, to okaże się, że mogą być niepełne". "I boję się wtedy dopiero jeszcze bardziej zdestabilizowania - że jak Telus nie podał wszystkich list, to na pewno ma coś do ukrycia. I to jest problem największy, bo (...) ja chciałbym jak najszybciej te listy pokazać" - tłumaczył Telus.

Kilkaset firm handlowało zbożem technicznym

Pytany był, ile jest podmiotów na listach. "Ja nie pamiętam dokładnie. Ale kilkaset. Bo to wszystkie firmy, które handlują zbożami: i polskie, i zagraniczne i koncerny, i nawet rolnicy, a może hodowcy kupowali zboże z Ukrainy bo ono było tańsze i oni nie łamali prawa" - powiedział.

- Sprawa tych list już tak narosła, że ja już chciałbym to upublicznić, żeby ktoś nie powiedział mi, że ja tam mam jakiś interes w tym, żeby to chronić - mówił Robert Telus.

Monika Piątkowska: handel niezgodny z prawem

Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej mówiła w rozmowie z farmer.pl, że według informacji nieformalnych na tej liście jest 800 podmiotów. Przypomniała, że ona sama apelowała, aby upublicznić nazwy firm, które importowały zboże techniczne.

– Samo ściągnięcie zboża tzw. technicznego do Polskie nie jest niezgodne z prawem. Niezgodna z prawem jest próba wprowadzenia zboża tzw. technicznego do obrotu jako paszowe czy jako konsumpcyjne – powiedziała prezes IZP.

Zboże techniczne, czyli kłopoty polskich rolników

Przypomnijmy, w kwietniu 2023 roku wybuchła afera o ukraińskie „zboże techniczne”. O zbożu technicznym z Ukrainy zrobiło się głośno po doniesieniach, że Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze.

W maju rzeszowska prokuratura ustaliła już kilkadziesiąt firm, które uczestniczyły w obrocie ukraińskim zbożem sprowadzanym do Polski. Śledztwo wciąż jest prowadzone w sprawie.

"Mamy zidentyfikowanych kilkadziesiąt podmiotów, które uczestniczyły w sprowadzaniu zboża na teren Polski oraz takich, które obracały tym towarem" - powiedziała PAP Hanna Biernat-Łożańska, rzeczniczka rzeszowskiej prokuratury regionalnej.

Sprawa zboża technicznego i jego importu z Ukrainy toczy się od wielu miesięcy i nadal nie została zamknięta.