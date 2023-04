Wszystkie sprawy związane z nielegalnym importem zboża z Ukrainy, trafią do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Uznaliśmy, że jest to prokuratura, która w sposób właściwy i odpowiedni zajmie się tą sprawą - powiedział w czwartek prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Która Prokuratura zbada nielegalny import zboża?

Zaznaczył, że śledztwa w tej sprawie prowadzone przez tę prokuraturę będą prowadzone pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski, poinformował, że dzisiejszą decyzją prokuratora generalnego powołano sześciu prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, w tym szefa PR prok. Dybusa na stanowisko kierownika zespołu śledczego do prowadzenia wszystkich spraw związanych z nielegalnym importem zboża z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy. "Do tego zespołu zostaną dokooptowani doświadczeni funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb celno-skarbowych a także Centralnego Biura Śledczego Policji" - dodał.

Ziobro o ukraińskim zbożu. Jakie przestępstwa wchodzą w grę?

Podkreślił, że wszelkie postępowania które będą prowadzone w kraju, będą kierowane do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Wyjaśnił też jakie przestępstwa mogą w tym przypadku wchodzić w grę. "Przede wszystkim są to oszustwa na szkodę producentów artykułów rolno-spożywczych, oszustwo na szkodę Skarbu Państwa a także na narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, jak również przestępstwa skarbowe, zagrożone łącznie karą do lat 10 pozbawienia wolności" - zaznaczył.