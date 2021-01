Kukurydza nowym produktem na Giełdowym Rynku Rolnym

Po pszenicy i życie, do obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii, wprowadzono kukurydzę - poinformował w piątek resort rolnictwa. Trwają prace, by do obrotu dopuścić także rzepak i koncentrat soku jabłkowego.