Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystosował pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym informuje o 10-krotnym przekroczeniu norm mykotoksyn w kukurydzy pochodzącej z Ukrainy.

Kukurydza z Ukrainy skażona mykotoksynami /fot. Shutterstock

Skażona kukurydza z Ukrainy

Jak czytamy w piśmie, skierowanym do Wiktora Szmulewicza, Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, do Biura IRWŁ wpływają sygnały od rolników, że kukurydza sprowadzona z Ukrainy jest zanieczyszczona mykotoksynami (przekraczająca 10 - krotnie dopuszczalne normy) i nadaje się tylko do palenia.

W związku IRWł prosi o podjęcie działań w sprawie kontroli kukurydzy z Ukrainy i wprowadzenie zakazu wykorzystania kukurydzy do skarmiania zwierząt i do celów spożywczych.