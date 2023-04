W ofercie owsianek marki Kupiec Coś Na Ząb pojawiły się nowe wegańskie produkty w gramaturze 35 g, dedykowane konkretnym potrzebom żywieniowym: Beauty (z owocami leśnymi), Koncentracja (z kokosem i ananasem) oraz Energia (z kawą i czekoladą).

Kupiec rozszerza linię owsianek Coś Na Ząb o trzy wegańskie propozycje z dodatkiem witamin; fot. mat. pras.

Kupiec: Wegańskie owsianki z dodatkiem witamin

Nowe owsianki marki Kupiec z linii Coś Na Ząb wpisują się w trend żywności funkcjonalnej. Produkty oparte są w 100% na naturalnych składnikach, dostarczają składników mineralnych i witamin. Są też wegańskie dzięki zastosowaniu napoju owsianego.

Jak podaje firma, linia Coś Na Ząb powstała z myślą o młodych, aktywnych osobach, pracujących oraz zabieganych, które chcą dbać o siebie i całą swoją rodzinę. Produkty sprawdzą się także dla osób, którym brakuje odpowiednich składników mineralnych w codziennej diecie. Owsianki można przygotować zarówno na śniadanie w domu, poza domem czy w pracy, jak i jako przekąskę na wyjeździe czy po treningu. Są szybkie w przygotowaniu – danie jest gotowe w 3 minuty, po zalaniu gorącą wodą.

Owsianki Coś Na Ząb: Beauty, Koncentracja i Energia

W nowej ofercie dostępne są trzy warianty:

• Beauty z owocami leśnymi 35 g

• Koncentracja z kokosem i ananasem 35 g

• Energia z kawą i czekoladą 35 g

Owsianka Beauty to kompozycja owoców leśnych wzbogacona witaminami A,D, kwasem foliowym, biotyną oraz cynkiem, które pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Owsianka Koncentracja z kokosem oraz ananasem w swoim składzie ma witaminę B12, B6, niacynę oraz magnez, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ostatnią propozycją jest owsianka Energia z kawą i czekoladą, która zawiera ekstrakt z guarany, korzenia żeń-szenia, witaminę B12, B6, tiaminę, cynk oraz magnez. Pomagają one w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Owsianki cechują się wysoką zawartością błonnika, który jest niezbędnym elementem codziennego jadłospisu.