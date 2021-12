Lagun - największe kuriozum spożywcze 2021 roku

Pamiętacie laguna? Tajemniczy croissant przyczajony na krakowskim drzewie i straszący mieszkańców zasłużył na miano największego kuriozum spożywczego mijającego roku.

Autor: Anna Wrona/Olimpia Wolf

Data: 31-12-2021, 08:14

Lagun na krakowski drzewie został "uratowany" i "oswobodzony" przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Tajemniczy croissant zyskał sławę w całej Polsce

Lagun - croissant na drzewie

Przypomnijmy tę historię: w kwietniu 2021 roku inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) zostali wezwani do interwencji ws. "zwierzęcia", które od dwóch dni nie opuszczało drzewa przy jednym z bloków. Mieszkanka osiedla zatelefonowała do KTOZ z prośbą o zabranie "stwora" z drzewa, ponieważ budzi on strach mieszkańców.

Inspektor Adam - jak opisuje KTOZ w mediach społecznościowych - nie dowierzał kobiecie, która poproszona o charakterystykę zwierzęcia, tak je opisała: "Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten… noooo, ten.. lagun!". Mieszkanka miała na myśli "legwana" - nadrzewną jaszczurkę z Ameryki Środkowej i Południowej.

Na miejscu inspektorzy odnaleźli "laguna" na gałęzi bzu. Po dokładnym przyjrzeniu się mu ocenili, że jest to rogal, duży croissant, którego ktoś wyrzucił przez okno prawdopodobnie jako pokarm dla ptaków.

Zdjęcie tajemniczego "laguna" szybko obiegło internet. Okazję szybko wykorzystali piekarze i tak na rynku pojawił się nowy produkt spożywczy.

Lagun na półkach sklepowych

Sieci handlowe szybko skorzystały na popularności laguna i przygotowały lagunową ofertę. Zaczęła sieć handlowa Aldi. 16 kwietnia o godzinie 10.13 napisała:

– Dla jednych croissant, dla innych lagun, dla jeszcze innych – po prostu rogalik. Wszystkich jednak zapewniamy – jest oswojony i przyjazny, a co najważniejsze – przepyszny. Z poranną kawusią smakuje najlepiej. Nie ma się czego bać!

Niecałe trzy godziny później dołączył Lidl. Na swoim oficjalnym profilu facebookowym napisał: Przyjdźcie natychmiast, w Lidlu leży ten... no... Jest brązowy i się nie rusza! Bez obaw, nie ma powodów do paniki. To niegroźny, za to straszliwie smaczny okaz. Croissant z nadzieniem orzechowym teraz w supercenie.

Tuż po Lidlu była Biedronka, która ogłosiła, że również sprzedaje krakowskie laguny:

– Jeśli nie chcesz mojej zguby, krakowskiego laguna daj mi luby... Krakowskie laguny istnieją i możesz je dostać w naszych sklepach. Oczywiście w wyjątkowej promocji: kup 4 i zapłać mniej. Nie musisz nawet wspinać się na drzewo – napisała w poście na Facebooku.

Laguny pojawiały się też w kawiarniach i piekarniach. Śmiało można powiedzieć, że opanowały całą Polskę.