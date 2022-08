Lista firm z branży piekarniczo-cukierniczej

Prezentujemy listę firm z branży piekarniczo-cukierniczej w Polsce. To najbardziej aktualne i kompletne zestawienie tego typu dostępne na rynku.

Prezentujemy listę firm z branży piekarniczo-cukierniczej w Polsce./fot. PTWP

Nasz raport obejmuje blisko 500 firm działających na krajowym rynku.

O miejscu firm na liście zdecydowała przede wszystkim suma przychodów za rok

2020.

Raport zawiera informację o przychodach ze sprzedaży oraz zysku (stracie) netto wybranych przedsiębiorstw w latach 2019-2020.

Bazując na danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania raportu, pokazujemy sytuację rynkową krajowych przedsiębiorstw mleczarskich.

Obok danych finansowych czołowych spółek publikujemy ich dane adresowe, linki

do stron internetowych.

Sytuacja na rynku wypieków jest trudna. Niepewna, niestabilna i kapryśna. Powodem rosnąca inflacja, wojna w Ukrainie, wzrost cen surowców czy drakońska podwyżka opłat za energię. Pieczywo drożeje od miesięcy, tylko w maju i czerwcu od 25 do nawet 30 proc., co w połączeniu z wszechobecną drożyzną prowadzi klientów do tańszych sklepów sieciowych. Uderza to w bezpośredni sposób w piekarnie, które po latach wychodzenia z kryzysu, ponownie popadły w stagnację - mówi TOMASZ STARZYK

DUN & BRADSTREET.