Lubella do płatków śniadaniowych dołącza fluozawieszkę

Lubella w najnowszej akcji do każdej objętej promocją paczki płatków śniadaniowych dołącza unikalną fluozawieszkę. Do zebrania aż 10 wzorów z postaciami potworków! Dzięki temu, że gadżet ma formę breloczka, można go przyczepić w dowolnym miejscu – do plecaka, piórnika, kurtki lub gdziekolwiek tylko chcemy! Oryginalna zawieszka może stanowić modny gadżet do szkoły i nie tylko!

Gratis znajdziemy w paczkach płatków śniadaniowych linii Choco – czyli w Kulkach, Muszelkach i Piegołakach. Akcji towarzyszy kampania digitalowa (display, influencerzy) oraz promocja konsumencka w wybranych sklepach. Przy zakupie 2 wybranych paczek objętych promocją można odebrać fluorescencyjne nakładki na plecak z grafikami potworków. To dodatkowy sposób, by być jeszcze bardziej… fluo!