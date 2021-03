Lubella Jajeczna z jajami z wolnego wybiegu

Lubella do ważnego tematu, jakim są jaja od kur z wolnego wybiegu podchodzi odpowiedzialnie, ale i z nutką humoru.

Pierwszymi i najważniejszymi bohaterkami spotu są szczęśliwe kury żyjące na wsi. Druga bohaterka to babcia, która gotuje rosół dla swojej rodziny. Kto, jak nie właśnie babcia wie najlepiej, jaki makaron jest najlepszy do rosołu? Zupa z makaronem „jak domowy” to wyznacznik jakości podczas domowego obiadu. A Lubella właśnie taki efekt gwarantuje.

Wybierając jaja z wolnego wybiegu Lubella – jako jeden z czołowych producentów makaronów jajecznych w Polsce – pokazuje, że warto wprowadzać pozytywne zmiany. Kampania prowadzona jest w telewizji oraz w Internecie, a towarzyszy jej także komunikacja outdoorowa, dodatkowo marka zaplanowała działania PR.