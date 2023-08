Deklarowali, że przywożą z Ukrainy zboże techniczne, a mąka trafiła do piekarni. Chodzi o ponad 100 ton pszenicy. O śledztwie prokuratury pisze rzeszowska Gazeta Wyborcza.

Mąka ze zboża technicznego trafiła do piekarni w Polsce; fot. shutterstock.com

Śledztwo zbożowe

Rzeszowska Prokuratura Regionalna, która prowadzi tzw. "śledztwo zbożowe" przedstawiła zarzuty trzem osobom. Wg śledczych oszukały one firmy, którym sprzedawały zboże z Ukrainy, fałszowały także deklaracje celne. Mąka z tego zboża trafiła do piekarni i zakładów przetwórczych w Polsce.

Kto kupował zboże techniczne z Ukrainy?

Zespół Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie zajmuje się śledztwem w sprawie sprowadzania do polski zboża z Ukrainy. Wg oficjalnych deklaracji było to zboże techniczne, dla którego istniała reglamentacja pozataryfowa. W rzeczywistości zboże trafiało do obrotu na rynku rolno- spożywczym. Kupowały je młyny, a mąka z tego zboża była sprzedawana m.in. piekarniom i zakładom przetwórczym.

W Rzeszowie połączono 92 postępowania z całego kraju. - Do tej pory przeprowadzono 283 przeszukania, w ramach których zabezpieczono dokumentację dotyczącą podmiotów objętych śledztwem - informuje prokurator Hanna Biernat-Łożańska, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej. Są już pierwsze efekty tego śledztwa. Zarzuty przedstawiono 3 osobom.

Więcej w "Gazecie Wyborczej Rzeszów".