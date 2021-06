Makarony Polskie: akwizycje ważnym kierunkiem rozwoju

– Chcemy pozyskać nowy zakład produkcyjny, który poszerzy nasze portfolio o nowe produkty. Będzie to dla nas duży zastrzyk energii i mam nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku w tym roku – powiedział Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 02-06-2021, 11:02

Nasza Grupa pracuje nad wykorzystaniem fotowoltaiki w naszych zakładach produkcyjnych. Chcemy, żeby makaron produkowało słońce. Dla nas „premium” rozumiane jest bardzo szeroko

Naszym celem w wymiarze całej firmy jest kontynuacja stabilnego rozwoju organicznego, który jest realizowany od 8 lat i dalej zamierzamy w tym kierunku podążać.

Ważnym kierunkiem dalszego rozwoju są akwizycje. Obecnie prowadzimy rozmowy z jednym z większych producentów makaronu o zakupie firmy.

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Jesienią ubiegłego roku, mówił Pan, że stawiają Państwo w głównej mierze na rozwój oferty premium. Czy coś zmieniło w tej kwestii?

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie: Makaron sam w sobie jest produktem z grupy produktów podstawowych. Stanowi on główną bazę do przygotowania zup i obiadów. Nie należy zapominać jednak, że grupa konsumentów naszych produktów jest bardzo zróżnicowana. Są wśród nich zarówno osoby poszukujące makaronów ekonomicznych, dla których głównym bodźcem zakupowym jest niska cena produktu, jak również konsumenci o wysublimowanych gustach poszukujący produktów ciekawych, innowacyjnych, „zaskakujących”, w jakości premium.

Prawie połowa naszej produkcji są to produkty z grupy premium. Jeżeli chodzi o produkty wysokiej jakości, to uważam, że ich konsumpcja będzie rosła, bo klient jest coraz bardziej wymagający i poszukujący. Klienci lubią przeczytać etykietę i skład. Szukają produktów naturalnych, które zostały wyprodukowane w zgodzie z naturą, nie ma w nich sztucznych dodatków, powstały zgodnie z ideą ochrony klimatu.

Kolejną sprawą jest wykorzystanie energii do produkcji makaronów. Nasza Grupa pracuje nad wykorzystaniem fotowoltaiki w naszych zakładach produkcyjnych. Chcemy, żeby makaron produkowało słońce. Dla nas „premium” rozumiane jest bardzo szeroko. „Premium” nie oznacza drogo, ale smacznie, naturalnie i bezpiecznie.

Jakie inne cele stawiają sobie Państwo w drugiej połowie 2021 roku?

Naszym celem w wymiarze całej firmy jest kontynuacja stabilnego rozwoju organicznego, który jest realizowany od 8 lat i dalej zamierzamy w tym kierunku podążać. Co roku w naszej firmie pojawią się nowe projekty i mam nadzieję, że w tym roku do takich projektów zaliczymy fotowoltaikę. Kolejnym moim celem w 2021 roku jest przeprowadzenie w firmie głębszej cyfryzacji. Czuję wewnętrznie, że powinniśmy poprzez systemy zarządcze i dział IT mocniej wspierać naszą załogę w jej codziennej pracy. Rozpoczynamy wdrażanie zaawansowanego programu wsparcia produkcji. Chcemy, żeby nasi pracownicy również aktywnie uczestniczyli w życiu firmy, dlatego będziemy rozbudowywać sieci wewnętrznej komunikacji.

Ważnym kierunkiem dalszego rozwoju są akwizycje. Obecnie prowadzimy rozmowy z jednym z większych producentów makaronu o zakupie firmy. Chcemy pozyskać nowy zakład produkcyjny, który poszerzy nasze portfolio o nowe produkty. Będzie to dla nas duży zastrzyk energii i mam nadzieję, że transakcja dojdzie do skutku w tym roku.

