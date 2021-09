Makarony Polskie: Ceny muszą dostosować się do wzrostu kosztów produkcji

Biznes polega na tym, żeby rozwijać się, a nie stać w miejscu, więc z naszej strony – producentów – będą inicjatywy odnośnie waloryzacji cen – powiedział Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie S.A.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 06-09-2021, 12:18

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie S.A. w rozmowie z nami ocenił obecną sytuację na rynku makaronów. / fot. materiały prasowe

Zdaniem prezesa Grupy Makarony Polskie S.A. jest więcej czynników poza wzrostem ceny surowców, które wpłyną na podwyżki cen makaronów na sklepowych półkach.

– Surowce, ale również inne składniki kosztów w ostatnim roku rosną. Mam tu na myśli energię i siłę roboczą. A od nowego roku będziemy mieć nową płacę minimalną i wyższą cenę energii, które są kosztotwórcze. A do tego mamy takie oczywiste, dynamicznie rosnące wielkości jak cena mąki, nie tylko dla producentów makaronu, ale dla wszystkich odbiorców, również dla piekarni, ciastkarni i gospodarstw domowych. Do tego cena opakowań wzrosła o 50 proc. i jest problem z dostępnością tak kartonów jak i folii. O ile wcześniej czekaliśmy na realizację zamówienia 2 tygodnie, to teraz czekamy po 5 – 6 tygodni. Jak pisze w swoim oświadczeniu Polska Izba Makaronu, producenci są w swoistym imadle między rosnącymi cenami surowców, a zmonopolizowaną sferą dystrybucji. Ale ceny muszą się dostosować do wzrostu kosztów produkcji, bo producenci w przeciwnym wypadku nie będą w stanie prowadzić biznesu, co z kolei może powodować braki towarowe. Biznes polega na tym, żeby rozwijać się, a nie stać w miejscu, więc z naszej strony – producentów – będą inicjatywy odnośnie waloryzacji cen. Mam nadzieję, że wspólnie z dystrybucją podzielimy się odpowiedzialnością za rynek i podołamy tym wyzwaniom – tłumaczył Zenon Daniłowski.

– Mąka do produkcji makaronu w ubiegłym roku kosztowa ok 960 zł. za tonę, a obecnie kosztuje 1350 zł. za tonę. Również ceny energii i siły roboczej dynamicznie rosną. Te zjawiska ukształtują nowy poziom równowagi, jeśli chodzi o popyt i podaż na rynku spożywczym – dodał prezes.

Zenon Daniłowski w rozmowie z nami wyjaśnił także, skąd w tym roku pojawiły się rekordowe ceny zbóż.

– W mojej ocenie są dwa czynniki, które mają wpływ na ceny zbóż. Po pierwsze, jest to czynnik popytowy. Jest duży popyt ze strony eksportu. Nasz port dyktuje cenę pszenicy w Polsce, a ta cena jest zbliżona do notowań pszenicy na giełdzie MATIF. A drugi czynniki to koszty produkcji zbóż. Musimy wiedzieć, że nawozy i środki ochrony roślin drożeją z roku na rok o kilkanaście procent i rolnicy muszą dostać rekompensatę z tego tytułu – ocenił Zenon Daniłowski.

– W tym roku zboża w okresie wegetacji były piękne, ale powstały problemy z ich zbiorem, ponieważ w okresie żniw były częste opady deszczu i był kłopot z ich terminowym koszeniem, co może mieć wpływ na jakość zebranego ziarna. To wszystko powoduje, że ceny zbóż są w tym roku wyjątkowo wysokie przy relatywnie dużych zbiorach w Polsce oraz na świecie. Jest to pewien paradoks, ale w tle jest pandemia – podsumował prezes Makaronów Polskich.