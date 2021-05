Makarony Polskie: eksport w 2020 wyniósł ponad 17 mln zł

Autor: Jakub Szymanek

Data: 26-05-2021, 12:07

Eksport do krajów „egzotycznych” zdecydowanie zmalał przez koszty logistyki. Obecnie koszt najmu kontenerów poszedł w górę prawie dwukrotnie. Dlatego eksport realizowaliśmy głównie do krajów ościennych.

Przy ogólnym wyniku sprzedaży Grupy na poziomie 187 milionów złotych, eksport wyniósł ponad 17 milionów złotych.

W 2020 roku zrealizowaliśmy wynik finansowy w Grupie ok. 8 milionów złotych, a w spółce Makarony Polskie SA ok. 6,75 miliona złotych. Sprzedaż skonsolidowana Grupy wyniosła ok. 187 milionów złotych, a EBITDA prawie 20 milionów złotych.

Jakub Szymanek, portalspozywczy.pl: Makarony Polskie są firmą, która eksportuje swoje produkty na różne rynki, w tym niektóre dosyć egzotyczne. Czy pandemia mocno pozmieniała Państwa strategię eksportu?

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie: Eksport do krajów „egzotycznych” zdecydowanie zmalał przez koszty logistyki. Obecnie koszt najmu kontenerów poszedł w górę prawie dwukrotnie. Dlatego eksport realizowaliśmy głównie do krajów ościennych takich jak: Białoruś, Ukraina, Czechy, Słowacja, Rumunia czy kraje nadbałtyckie. Wymienione regiony są „wdzięcznym” klientem, bowiem gusta konsumentów i kuchnia regionalna są bardzo podobne do polskich.

Klienci z krajów nadbałtyckich rozsmakowują się w naszych makaronach z roślin strączkowych i z dodatkiem jaj. Z kolei klienci na południu, np. w Czechach, kupują dużo naszych produktów wysokobiałkowych. Mamy takich klientów, którzy szukają w naszej ofercie ciekawych, innowacyjnych, a przede wszystkim prozdrowotnych produktów. Mamy też klientów na Białorusi, Ukrainie czy w Rumunii, którzy kupują makaron średniej półki, ale o wysokiej jakości. Nasza firma z racji tego, że jest innowacyjna oraz posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych, jest w stanie wyprodukować dobry makaron w dobrej cenie. W segmencie eksportu to jest nasza siła. Reasumując, kluczem naszym do sukcesu w eksporcie jest to, że mamy dobrych partnerów na rynkach docelowych. Do tego dochodzi wysoka jakość, bardzo szeroka gama produktów, dobra cena oraz szacunek dla gustów kulinarnych naszych klientów.

Czy wyniki sprzedażowe pochodzące z eksportu w 2020 roku bardzo różniły się od tych z poprzednich lat?

Jeśli chodzi o eksport, to zanotowaliśmy wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Przy ogólnym wyniku sprzedaży Grupy na poziomie 187 milionów złotych, eksport wyniósł ponad 17 milionów złotych. Dla naszej firmy udział eksportu w zysku jest wyższy niż w sprzedaży i ta reguła utrzymuje się od kilku lat. Utrzymujemy ceny na poziomie, zapewniającym zarówno satysfakcjonującą marżę dla firmy, jak również środki na promocję, bowiem konkurowanie niską ceną w dłuższej perspektywie nie opłaca się dla żadnej firmy. Podsumowując, jestem zadowolony z wyników eksportu. Umocniliśmy się na rynkach i ten rok zapowiada się bardzo obiecująco.

Pomówmy dalej o wynikach. Jak podali Państwo w komunikacie, zysk netto spółki w 2020 roku wyniósł 6,75 mln zł. Jak ocenia Pan ten wynik?

W 2020 roku zrealizowaliśmy wynik finansowy w Grupie ok. 8 milionów złotych, a w spółce Makarony Polskie SA ok. 6,75 miliona złotych. Sprzedaż skonsolidowana Grupy wyniosła ok. 187 milionów złotych, a EBITDA prawie 20 milionów złotych. Chociaż zysk z powodu pandemii i zawirowań na rynkach surowców był niższy od tego, który oczekiwaliśmy, to 8 milionów złotych jest dobrym wynikiem i mamy jako zespół z tego faktu satysfakcję. Rentowność na poziomie EBITDA prawie 20 milionów złotych daje nam poczucie dobrze wykonanej pracy w trudnych warunkach. To był dobry rok dla Grupy Makarony Polskie.

