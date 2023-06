- Jesteśmy zwolennikiem rozwoju organicznego, bo jest on bezpieczniejszy w obecnej sytuacji. Nie wykluczamy jednak dalszych akwizycji. W przypadku ewentualnych projektów akwizycyjnych, myślimy raczej o spółkach, które rozszerzyłyby naszą ofertę, np. o kasze, płatki śniadaniowe, produkty bezglutenowe – powiedział Zenon Daniłowski, prezes Makaronów Polskich.

Zenon Daniłowski; prezes Makaronów Polskich; fot. mat. pras.

Makarony Polskie: Potencjalne akwizycje



Jak tłumaczy Zenon Daniłowski, założyciele firm z lat 90-tych przechodzą na emeryturę i na rynku pojawia się wiele firm, które można kupić.





– Dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy. Może się wydarzyć, że właściciel firmy, który ma problemy z sukcesją, złoży nam ofertę, która będzie dla nas ciekawa. Nie mamy konkretnych planów akwizycyjnych, ale jesteśmy otwarci na takie wyzwania – powiedział prezes Makaronów Polskich.



„Pod kątem akwizycji przyglądamy się rynkowi niemieckiemu. Chcielibyśmy mieć tam zakład produkcyjny, który byłby przyczółkiem do rozwoju w Europie Zachodniej” – dodał.

Makarony Polskie: Projekty

W 2021 roku zakończyła realizację dwóch projektów wspartych dotacją i uruchomiła dwa nowe ciągi technologiczne w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie, zaś na początku 2022 roku przejęła firmę SAS. Jak ocenia prezes spółki, w wyniku tych inwestycji firma Makarony Polskie podwoiła swoją wielkość.



Jego zdaniem, integracja spółki SAS zostanie zakończona z końcem tego półrocza i ze względów organizacyjnych stanie się ona zakładem produkcyjnym Makaronów Polskich.



„Uważamy, że przeprowadziliśmy ją profesjonalnie. Trzeba wziąć pod uwagę, że przejęliśmy firmę prywatną, podczas gdy sami funkcjonujemy w strukturach korporacyjnych. Połączenie takich firm jest zazwyczaj trudne, bo nie każda spółka adaptuje się do kultury korporacyjnej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że spółka SAS w 2022 bardzo dobrze wpisała się w strukturę Grupy Makarony Polskie i to uważamy na sukces. Spółka utrzymała sprzedaż i dotychczasową efektywność, a dzięki ograniczeniu back office-u poprawiła się marżowość w firmie” – powiedział Zenon Daniłowski.

„Nasze moce produkcyjne są obłożone także w Stoczek Natura, co świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie rynku na nasze produkty. Są to np. dania gotowe na tackach pod marką So Food oraz w puszkach, sprzedawane w sieciach convenience” – dodał.



Prezes spółki ocenia, że akwizycje i inwestycje, które przeprowadziły Makarony Polskie są trafione.



„Dzięki nim wprowadziliśmy wiele produktów i jesteśmy dziś największym producentem w Polsce makaronów jajecznych, czyli różnego rodzaju makaronów walcowanych i do zup. Dzięki temu zwiększyła się nasza konkurencyjność. Szacujemy, że nasz udział w tym rynku wynosi ponad 50 proc.” – powiedział.

Jego zdaniem, segment makaronów jajecznych jest w Polsce bardzo silny, to ponad 30 proc. całego rynku makaronów.

Makarony Polskie: Inwestycje w robotyzacje

Prezes Makaronów Polskich poinformował, że spółka planuje duży projekt inwestycji w obszarze robotyzacji i automatyzacji pakowania i magazynowania, ponieważ bardzo trudno jest pozyskać ludzi do manualnej pracy, np. kompletowania dostaw. Z tego powodu obecnie pakowanie i kompletowanie dostaw generuje wysokie koszty i jest barierą w rozwoju grupy.



„Przygotowujemy też platformę B2B, która powinna zainaugurować pracę z początkiem przyszłego roku. Na tej platformie sklepy, hurtownie specjalistyczne, branża HoReCa czy branża vendingowa będą mogły kupić nasze produkty o wyższej jakości - np. prozdrowotne, wysokobiałkowe - w mniejszych partiach, bez pośredników. Platforma ma być odpowiedzią na potrzebę poprawy dostępności i utrzymania rozsądnej ceny” – powiedział Zenon Daniłowski.



Dodał, że spółka realizuje także inwestycje związane z efektywnością energetyczną. Każdy zakład uruchamia w tym roku instalację fotowoltaiczną.



„Rocznie inwestujemy powyżej 20 mln zł i w tym roku nakłady inwestycyjne będą na podobnym poziomie. Projekt robotyzacji jest bardzo duży, rzędu 40 mln zł, dlatego planujemy go sfinansować nie tylko ze środków własnych, ale też będziemy się starali o dotację na ten cel. Jeśli będzie taka potrzeba, skorzystamy z kredytu bankowego” – powiedział.

Makarony Polskie: Eksport

Prezes Makaronów Polskich poinformował, że udział eksportu w sprzedaży spółki waha się między 10 a 15 proc.



„Przed wybuchem wojny naszym głównym rynkiem była Ukraina, gdzie wysyłaliśmy rocznie powyżej 5 tys. ton makaronu. Wciąż mamy tam bardzo dobre relacje, jednak obecnie eksport na tamten rynek mocno zredukowaliśmy. Myślę, że w tym roku wyślemy tam około 1,5 tys. ton makaronu” – powiedział.

„Obecnie na Ukrainę eksportujemy droższe makarony, ponieważ jest tam już dużo makaronów z segmentów ekonomicznych, tanich, w ramach różnych akcji pomocowych. W sieciach handlowych sprzedawane są głównie produkty wyższej jakości. Nasz makaron Sorenti wpisuje się w ten trend” – dodał.



Spółka rozwija bardzo mocno produkcję dań na tackach, które eksportuje do Europy Zachodniej.



„Można powiedzieć, że eksport, który utraciliśmy na Ukrainie, zastępuje marka So Food” – ocenia Zenon Daniłowski.



„Oferta eksportowa makaronów jest bardziej specjalistyczna. Tam kierujemy produkty innowacyjne., np. makarony prozdrowotne, wysokobiałkowe, dla diabetyków czy obniżające poziom cholesterolu” – dodał.



Prezes spółki potwierdził, że Makarony Polskie chcą być spółką dywidendową.



„Chcemy być firmą dywidendową. W tym roku, za rok 2022 wypłacamy 0,60 groszy na akcję, to dwa razy więcej niż rok wcześniej. Zarząd chce utrzymać dywidendę na satysfakcjonującym poziomie” – powiedział.