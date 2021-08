Makarony Polskie planują akwizycję

Spółka Makarony Polskie skierowała do prezesa UOKiK wniosek, w którym zgłasza zamiar koncentracji w ramach planowanego projektu akwizycyjnego.

Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie, fot. PTWP

Spółka Makarony Polskie informuje o skierowaniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji, polegającej na planowanym nabyciu przez Emitenta udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej na skutek przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa aktualnie prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności. Wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.



Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym o kolejnych etapach prowadzonego procesu akwizycji, w tym o otrzymaniu decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie złożonego wniosku.

Makarony Polskie: Ważnym kierunkiem rozwoju są akwizycje

W maju br. Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie tłumaczył, że celem firmy na 2021 rok jest kontynuacja stabilnego rozwoju organicznego, który jest realizowany od 8 lat, ale ważnym kierunkiem dalszego rozwoju są również akwizycje.

- Co roku w naszej firmie pojawią się nowe projekty i mam nadzieję, że w tym roku do takich projektów zaliczymy fotowoltaikę. Kolejnym moim celem w 2021 roku jest przeprowadzenie w firmie głębszej cyfryzacji. Czuję wewnętrznie, że powinniśmy poprzez systemy zarządcze i dział IT mocniej wspierać naszą załogę w jej codziennej pracy. Rozpoczynamy wdrażanie zaawansowanego programu wsparcia produkcji. Chcemy, żeby nasi pracownicy również aktywnie uczestniczyli w życiu firmy, dlatego będziemy rozbudowywać sieci wewnętrznej komunikacji - mówił.

W 2020 roku spółka zrealizowała wynik finansowy w Grupie ok. 8 milionów złotych, a w spółce Makarony Polskie SA ok. 6,75 miliona złotych. Sprzedaż skonsolidowana Grupy wyniosła ok. 187 milionów złotych, a EBITDA prawie 20 milionów złotych.