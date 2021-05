Makarony Polskie: rentowność producentów niebezpiecznie spada

– Przez pandemię przeżyliśmy dużo turbulencji związanych z łańcuchami dostaw i cenami surowców na rynku. Od ich braku po absurdalnie wysokie ceny – powiedział w rozmowie z nami Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie.

Autor: Jakub Szymanek/portalspozywczy.pl

Data: 10-05-2021, 12:59

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie. / fot. materiały prasowe

Pandemia miała kilka wymiarów. Jednym z nich były „paniczne” zachowania konsumentów, a drugim turbulencje związane z łańcuchem dostaw i cenami surowców.

W kwietniu 2021 roku można powiedzieć, że jest to już czwarty miesiąc, w którym ceny surowców są bardzo wysokie i wraz z wysokim poziomem płac zmuszają producentów do renegocjacji cen wyrobów gotowych.

Problem kosztów w pandemii nie jest związany jedynie z cenami surowców. Wielu naszych pracowników ofiarnie pracuje i podejmuje ryzyko utraty zdrowia, żeby zachować ciągłość produkcji i dostaw. I to musi być związane z gratyfikacją w płacach. To powoduje, że rentowność producentów niebezpiecznie spada.

Jakub Szymanek, Portalspozywczy.pl: Jesienią 2020 podczas naszego EKG online mówił Pan, że kryzys omija sektor spożywczy oraz spółkę Makarony Polskie. Z kolei wiosną ubiegłego roku większość konsumentów kupowała produkty na zapas, w tym makarony. Czy można powiedzieć, że Makarony Polskie są tą firmą, która zyskała na pandemii?

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie: Makaron jest tym produktem, który ma długi okres przydatności do spożycia i można go traktować jako produkt na „czarną godzinę”, i tak makaron w początkowym okresie pandemii potraktowali nasi klienci. Nastąpiło przesunięcie między miesiącami i to prawda, że najwyższa sprzedaż była w marcu 2020 roku, ale później wróciła do poziomu normalnej konsumpcji. I jeśli chodzi o cały rok, to sprzedaż w Polsce nie była większa niż 180 tys. ton.

Na pandemii nikt nie skorzystał. Być może beneficjentem były firmy, które produkują różnego rodzaju materiały, które chronią nas przed zakażeniem. Natomiast przemysł spożywczy przeszedł „suchą nogą” przez ten okres pandemiczny w 2020 roku i można powiedzieć, że w 2021 roku rozwijamy się w dobrym kierunku, w dobrym tempie.

W jaki sposób spółka odczuła pandemię w swoich działaniach?

Przeżyliśmy dużo turbulencji związanych z łańcuchami dostaw i cenami surowców na rynku. Od ich braku po absurdalnie wysokie ceny. Makarony Polskie, które produkują na bazie surowców pochodzenia rolniczego, czyli z mąki z pszenicy miękkiej oraz semoliny z pszenicy durum, nie są w stanie gromadzić surowców na zapas i dlatego jesteśmy wrażliwi na wahania ich cen, szczególnie o charakterze spekulacyjnym. W 2021 roku sytuacja jest w dalszym ciągu niestabilna, jeśli chodzi o cenę mąki z pszenicy miękkiej. Mąka jesienią 2020 roku kosztowała około 950 złotych za tonę, zaś w kwietniu już 1200 złotych za tonę. To są bardzo duże różnice i bardzo mocno odbijają się na rentowności naszego biznesu.

Można zatem powiedzieć, że pandemia miała kilka wymiarów. Jednym z nich były „paniczne” zachowania konsumentów, a drugim turbulencje związane z łańcuchem dostaw i cenami surowców.

Wszelkie zdarzenia nadzwyczajne komplikują procesy produkcji, wymagają zmian w harmonogramach dostaw, zmuszają do zatrudniania lub zwalniania pracowników, jednym słowem generują koszty. Nie jest prawdą, że skoki sprzedaży, nawet te w górę, tworzą wartość dodaną.

Powiedział pan o dużych podwyżkach cen surowców. Z czego to wynikało?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, z czego dokładnie wynikały te podwyżki. Na rynku obecnie większość surowców bardzo drożeje i nie chodzi tu tylko o ceny mąki. Błyskawicznie drożeje np. folia do pakowania makaronów. Występują problemy z jej dostępnością, a czas realizacji zamówień na opakowania wydłużył się do kilku tygodni. Ceny opakowań papierowych od jesieni podwoiły się, a kartony zbiorcze podrożały o kilkadziesiąt procent. Przyczyn należy upatrywać w zmianach w handlu wywołanych pandemią, takich jak rozwój handlu online, który potrzebuje różnego rodzaju pudełek oraz w słabo rozwiniętym recyklingu makulatury.

Mąka zdrożała, ponieważ jest duży popyt na rynkach arabskich i w Chinach, a co za tym idzie, jest duży wywóz pszenicy z Polski. Dodatkowo na ceny wpływa ograniczenie eksportu przez Rosję. Obserwując ceny pszenicy na MATIF, trudno oprzeć się wrażeniu, że ma miejsce globalna spekulacja. Tak więc jest wiele czynników, które złożyły się na podwyżki cen mąki i nie wiadomo, na ile to zjawisko będzie trwałe.

W kwietniu 2021 roku można powiedzieć, że jest to już czwarty miesiąc, w którym ceny surowców są bardzo wysokie i wraz z wysokim poziomem płac zmuszają producentów do renegocjacji cen wyrobów gotowych.

Czy podwyżki cen surowców przełożą się na wyższą cenę gotowego produktu na sklepowych półkach?

W ubiegłym roku handel i dystrybucja, w tym sieci, wykazywały dużą wrażliwość na problemy producentów, a szczególnie na te, jakie występowały na rynku surowcowym i z brakami w zatrudnieniu. W tym roku obserwuje się utwardzenie pozycji i brak zrozumienia dla wzrostu cen zasobów i tego, że w długim okresie nie uda się zakładom produkcyjnym funkcjonować na bardzo niskim poziomie marży. Nastąpiło przysłowiowe „zabetonowanie” wielu cen, szczególnie takich produktów jak przetwory zbożowe. Problem kosztów w pandemii nie jest związany jedynie z cenami surowców. Wielu naszych pracowników ofiarnie pracuje i podejmuje ryzyko utraty zdrowia, żeby zachować ciągłość produkcji i dostaw. I to musi być związane z gratyfikacją w płacach. To powoduje, że rentowność producentów niebezpiecznie spada.

Czytaj więcej w strefie premium: Rozwój, inwestycje, akwizycje – wywiad z prezesem Makaronów Polskich

Zacznij sprzedawać produkty spożywcze w sieci - wypróbuj serwis Giełda Rolna