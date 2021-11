Makarony Polskie stawiają na eksport do krajów UE

Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju spółki Makarony Polskie, w rozmowie z nami opowiedział o eksporcie marek z portfolio Grupy Makarony Polskie.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 23-11-2021, 13:47

Marcin Zieliński w rozmowie z nami ocenił eksport spółki Makarony Polskie / fot. PTWP

Największe sieci ukraińskie chcą współpracować z polskimi producentami

Podczas rozmowy z serwisem portalspozywczy.pl Marcin Zieliński ocenił eksport makaronu.

– Parę lat temu szukaliśmy ciekawych rynków egotycznych. Myśleliśmy, że rynek egipski będzie tym rynkiem, który da nam szansę rozwinięcia naszego eksportu, ale rzeczywistość to zweryfikowała. To są trudne rynki nastawione na tanie produkty. Poza tym w produkcji makaronu bardzo ważna jest logistyka. Ten produkt nie lubi odległości, w związku z tym im dalej się go eksportuje, tym cena jest wyższa, a kraje afrykańskie szukają najtańszych produktów. To też spowodowało, że równolegle rozwijaliśmy rynki europejskie, ale głównie postawiliśmy na rynek ukraiński. Nasza główna fabryka, jak i cala firma, mieszczą się w Rzeszowie. Stamtąd jest na Ukrainę bardzo blisko. To też spowodowało intensyfikację naszych działań – powiedział.

– Polskie produkty były i są dobrze postrzegane w Europie. Jakość jest na tyle wysoka, że największe sieci ukraińskie chcą współpracować z polskimi producentami. My się rozwijamy na Ukrainie głównie z dużymi sieciami. Naszym największym partnerem jest sieć ATB, ale współpracujemy również z innymi mniejszymi regionalnymi – dodał.

Dania gotowe popularne w krajach Unii Europejskiej

Następnie dyrektor ds. rozwoju spółki Makarony Polskie opowiedział o planach związanych z eksportem dań gotowych.

– Drugim naszym produktem eksportowym są dania gotowe na tackach produkowane przez naszą firmę Stoczek Natura. Tutaj patrzymy bardziej w kierunku Unii Europejskiej i krajów unijnych. Ten produkt nie jest aż tak wrażliwy na odległość, aczkolwiek im dalej zawsze się eksportuje, tym droższa cena logistyczna, ale tam też jest lepsza marża – ocenił.

– Poza tym, że z tym produktem też jesteśmy na Ukrainie, to także rozwijamy w takich krajach jak Belgia czy Francja. Teraz negocjujemy z dwiema sieciami niemieckimi. Widzimy tutaj spore możliwości, bo produkt jest wysokiej jakości, wręcz międzynarodowy, bo jest popularny na rynku niemieckim, hiszpańskim, francuskim, w krajach Beneluksu i zakładamy tutaj nasz rozwój. Mamy ambitne cele zwiększania dwukrotnie sprzedaży dań gotowych na tackach w przyszłym roku – podsumował.

Czytaj również: Makarony Polskie szukają kolejnych przejęć w Polsce i Niemczech

Czytaj również: Pandemia okazją, szansą czy wyzwaniem dla eksporterów żywności?