Makarony Polskie stawiają na fotowoltaikę

– Nasza Grupa pracuje nad wykorzystaniem fotowoltaiki w naszych zakładach produkcyjnych. Chcemy, żeby makaron produkowało słońce – powiedział Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie

Autor: Jakub Szymanek

Data: 20-05-2021, 12:26

Obserwacja trendów żywieniowych w Polsce i w Europie przekonuje nas, że dieta oparta o białko roślinne jest dietą przyszłości.

Kierując się przekonaniem, że dieta roślinna, czyli makarony i dania gotowe oparte na warzywach mają wielką przyszłość, przeprowadziliśmy projekty inwestycyjne w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie i Zakładzie Produkcyjnym Stoczek Natura za kwotę ponad 50 milionów złotych.

Naszym celem w wymiarze całej firmy jest kontynuacja stabilnego rozwoju organicznego. Co roku w naszej firmie pojawią się nowe projekty i mam nadzieję, że w tym roku do takich projektów zaliczymy fotowoltaikę.

Jakub Szymanek, Portalspozywczy.pl: W 2020 Makarony Polskie zakończyły 4 duże projekty inwestycyjne. 2 w Rzeszowie i 2 w Stoczku. Jak te projekty przekładają się na działania, rozwój i zysk spółki?

Zenon Daniłowski, prezes Grupy Makarony Polskie: Obserwacja trendów żywieniowych w Polsce i w Europie przekonuje nas, że dieta oparta o białko roślinne jest dietą przyszłości. W roku 2050, wg prognoz, nasza populacja może się podwoić. Nie wyobrażam sobie, że proporcjonalnie do wzrostu populacji będziemy w stanie wyprodukować potrzebne ilości białka zwierzęcego. W sposób naturalny społeczeństwa będą przechodzić w kierunku diety roślinnej. Już teraz w Polsce i na świecie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, można zauważyć zainteresowanie dietą roślinną, coraz więcej młodych ludzi ceni sobie wege burgera. Patrząc na sytuację globalną, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne i wzrost populacji, przejście w kierunku białka roślinnego będzie konieczne. Kierując się przekonaniem, że dieta roślinna, czyli makarony i dania gotowe oparte na warzywach mają wielką przyszłość, przeprowadziliśmy projekty inwestycyjne w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie i Zakładzie Produkcyjnym Stoczek Natura za kwotę ponad 50 milionów złotych.

Znaczną część tych nakładów skierowaliśmy na cele R&D (badanie i rozwój) oraz NPD, czyli kreowanie nowych produktów. Po pierwsze zainwestowaliśmy w Centrum Badawczo Rozwojowe Przemysłu Makaronowego w Rzeszowie, gdzie aktualnie rozwijamy takie produkty jak np. makarony wysokobiałkowe, makarony strączkowe, makarony z dodatkami roślinnymi o funkcjach prozdrowotnych i organoleptycznych oraz z różnych mieszanek mąk. W Centrum tworzymy innowacyjne i nowoczesne produkty, które nie tylko zaspokajają głód, ale są: naturalne, smaczne, estetyczne, pachnące i zdrowe. To daje nam wiele nowych możliwości sprzedażowych i otwiera ogromny obszar do zagospodarowania na rynku.

Jeśli chodzi o inwestycje w linie technologiczne, to dwie nowe linie zainstalowaliśmy w Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie. Pierwsza z nich jest dedykowana takim produktom jak makaron z surowców rzadkich np. mąki gryczane, orkiszowe, z roślin strączkowych. Druga linia jest dedykowana produktom premium, czyli makaronom walcowanym z dodatkiem jaj typu pappardelle, tagliatelle. Linie te są już w pełni obłożone.

W Zakładzie Produkcyjnym Stoczek Natura przeprowadzono modernizację linii do produkcji dań gotowych w słoikach i puszkach. Zakupiono również nowoczesną linię technologiczną do produkcji dań gotowych na tackach, które otwierają przed spółką nowe możliwości sprzedaży, szczególnie na rynkach eksportowych.

Jak ocenia pan te inwestycje?

Inwestycje w Rzeszowie i Stoczku uważam za trafione. Przeniosły one nasze zakłady na wyższy poziom technologiczny.

Obecnie patrząc na badania i rozwój w branży makaronowej, mogę stwierdzić, że jesteśmy ich liderem. W Polsce i nie tylko, także w krajach ościennych, nie ma tej rangi ośrodka B&R, wyposażonego w taki sprzęt, zatrudniającego profesjonalną kadrę i działającego we współpracy z instytucjami naukowymi.

Nasze linie technologiczne wyposażyliśmy w wiele urządzeń, działających w systemie „on time”, które dbają o to, żeby makaron miał odpowiednią wilgotność, strukturę i kolor. Ponadto posiadamy wiele urządzeń do kontroli jakości surowców, procesu produkcji i wyrobów. Jakość jest najważniejsza.

Pierwszy rok funkcjonowania tych projektów utwierdza mnie w przekonaniu, że są to projekty zgodne z potrzebami rynku.

Powiedzieliśmy o Rzeszowie, a jak wygląda sytuacja z inwestycjami w Stoczku?

Zespół technologów ze Stoczek Natura nawiązał współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i dzięki własnym badaniom i doświadczeniu oraz przy wsparciu naukowców z Uniwersytetu opracował nowatorskie dania gotowe na tackach, utrwalane termicznie, a więc bez sztucznych dodatków. Natura w nazwie zobowiązuje, więc dania nowo wprowadzane są: vege lub z „czystą etykietą”. W Zakładzie Stoczek Natura inwestycje są dedykowane daniom na tackach pod marką So Food, które są szeroko dostępne w wielu sklepach i znalazły już wielu klientów. Produkt ten był tworzony z myślą o konsumencie, który jest w pośpiechu i nie ma czasu na gotowanie. Zaproponowaliśmy dania convenience, które można szybko odgrzać w piekarniku i smacznie zjeść na lunch. Ten projekt rozkręca się dynamicznie, ale trzeba przyznać, że z utęsknieniem czekamy na powrót do normalności. Jeszcze raz podkreślam, że produkt jest dedykowany osobom, które prowadzą szybki tryb życia, pracują w biurach i jedzą więcej „na mieście” niż w domu.

Podsumowując, na cztery projekty inwestycyjne w Rzeszowie i w Stoczku, wydaliśmy ponad 50 milionów złotych. W mojej ocenie są to dobrze zainwestowane pieniądze.

Jakie cele stawiają sobie Państwo w 2021 roku?

Naszym celem w wymiarze całej firmy jest kontynuacja stabilnego rozwoju organicznego, który jest realizowany od 8 lat i dalej zamierzamy w tym kierunku podążać. Co roku w naszej firmie pojawią się nowe projekty i mam nadzieję, że w tym roku do takich projektów zaliczymy fotowoltaikę. Chcemy wykorzystać energię do produkcji makaronów. Nasza Grupa pracuje nad wykorzystaniem fotowoltaiki w naszych zakładach produkcyjnych. Chcemy, żeby makaron produkowało słońce.

Kolejnym moim celem w 2021 roku jest przeprowadzenie w firmie głębszej cyfryzacji. Czuję wewnętrznie, że powinniśmy poprzez systemy zarządcze i dział IT mocniej wspierać naszą załogę w jej codziennej pracy. Rozpoczynamy wdrażanie zaawansowanego programu wsparcia produkcji. Chcemy, żeby nasi pracownicy również aktywnie uczestniczyli w życiu firmy, dlatego będziemy rozbudowywać sieci wewnętrznej komunikacji.

