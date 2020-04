Makarony Polskie z raportem za 2019 r. Całkowite przychody ze sprzedaży na poziomie 165,6 mln zł

Grupa Makarony Polskie: Realizacja inwestycji pozwala na rozwój oferty we własnych brandach

Jak zaznaczył prezes, prezentowane wyniki są obciążone odpisem aktualizującym wartość bilansową marki Tenczynek w kwocie 2,6 mln zł. Odpis ten jest konsekwencją decyzjio zmianach w strategii długofalowego rozwoju spółki zależnej Stoczek Natura Sp. z o.o. i zmianie profilu dotychczasowej produkcji tj. ograniczeniu działalności w obszarze niskomarżowych przetworów warzywno-owocowych pod brandem „Tenczynek” oraz przekierowania core biznesu na produkty nowoczesne, m.in. dania gotowe na tackach „So food”.

Bez uwzględnienia odpisu na marce Tenczynek zysk netto Grupy wynosiłby 6,4 mln zł i byłby wyższy o 11% od roku poprzedniego, a EBITDA wyniosłaby 16,2 mln zł co stanowiłoby wzrost o 15% w stosunku do 2018 roku. Należy podkreślić, że operacja na marce Tenczynek jest operacją księgową i jako taka nie ma wpływu na działalność operacyjną Grupy Makarony Polskie.

- Największy wzrost sprzedaży Grupa Makarony Polskie zanotowała w segmencie produktów

makaronowych o ok. 16,6 mln zł, co daje wzrost o 16,3% w porównaniu z 2018 rokiem. Warty podkreślenia jest fakt, że ten pozytywny trend wygenerowały głównie produkty innowacyjne takie jak makarony z roślin strączkowych, walcowane makarony semolinowe z dodatkiem jaj oraz dynamiczny rozwój eksportu, co pozwala optymistycznie patrzeć na perspektywy dalszego rozwoju Grupy - podkreślił Zenon Daniłowski.

Wśród wyzwań na 2019 rok, jakie stawiała przed sobą Grupa Makrony Polskie, najważniejsze były projekty inwestycyjne. - W tym okresie realizowaliśmy 4 duże projekty o łącznej wartości 28 mln zł. Dwa z nich w zakładzie produkcyjnym w Rzeszowie: pierwszy dotyczył uruchomienia produkcji makaronów wysokobiałkowych, a drugi uruchomienia produkcji makaronów z mąk bezglutenowych. Kolejne dwie inwestycje były realizowane w zakładzie produkcyjnym w Stoczku Łukowskim. Jedna z nich to modernizacja linii produkcyjnej dań gotowych w puszkach i słoikach, a druga to zakup nowej linii do produkcji dań gotowych na tackach - dodał.

Z wymienionych inwestycji zakończono dwie – jedną w Rzeszowie i jedną w Stoczku. Z kolei dwa pozostałe projekty są na etapie rozruchu zakupionych linii, a ich pełne oddanie do eksploatacji jest planowane na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe na wymienione projekty i inwestycje towarzyszące w latach 2018 – 2020 wyniosły ponad 50 mln zł.

- Głównym wyzwaniem na 2020 rok jest osiągnięcie profesjonalizmu w produkcji szerokiego asortymentu wyrobów na nowych liniach oraz doprowadzenie instalowanych maszyn i urządzeń do ich pełnej wydajności. Chcemy zaproponować konsumentom szeroki wybór produktów o wysokiej jakości i niepowtarzalnym smaku, wpisujących się w modny trend vege tj. opartych na surowcach roślinnych - wymienia Zenon Daniłowski.

- W ocenie Zarządu zaangażowanie załogi, realizacja programu inwestycyjnego i rozwój

nowych produktów podniosą wartość Grupy Makarony Polskie SA - dodaje w liście do akcjonariuszy.

