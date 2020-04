Margaryna i produkty do smarowania z 17-proc. wzrostem produkcji rdr

Według GUS w marcu 2020 roku wyporodukowano 29,9 tys. ton margaryny i produktów do smarowania. To więcej niż w marcu roku ubiegłego, kiedy produkcja wyniosła 25,5 tys. ton. To wzrost o 17 proc.