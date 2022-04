Marka Novelle zmienia opakowania makaronów na bardziej eko

Makarony warzywne Novelle są od kwietnia sprzedawane tylko w opakowaniach z folii. Właściciel marki zrezygnował z opakowania podwójnego, czyli tekturowego pudełka i folii.

Marka Novelle przeszła na bardziej ekologiczne opakowania / fot. materiały prasowe

Marka Novelle to m.in. makarony wytwarzane w 100 proc. z mąki warzywnej. MP Trade Sp. z o.o. do której należy Novelle ma w swojej ofercie trzy smaki makaronów warzywnych: z ciecierzycy, zielonego groszku i czerwonej soczewicy. Od kwietnia są one pakowane tylko w foliowe opakowania o zwiększonej gramaturze 250 g.

Spółka zrezygnowała z papierowego pudełka, żeby zredukować dodatkową część opakowania. Nowe opakowanie podlega w 100% recyclingowi i można, a nawet trzeba wyrzucać je do żółtego kosza na materiały plastikowe i metalowe. W ten sposób konsument ma pewność, że folia trafi do recyklingu i zostanie ponownie wykorzystana.

- To proekologiczne działanie, które ogranicza wykorzystanie opakowań tekturowych. Folia w 100% podlega ponownemu przetworzeniu – mówi Marcin Zieliński, prezes MP Trade, która wspólnie ze spółkami Makarony Polskie SA, Stoczek Natura Sp. z o.o. i PPH SAS Sp. z o.o. tworzą grupę kapitałową Makarony Polskie.

- Nasze poprzednie opakowania były złożone z dwóch materiałów – opakowania tekturowego i folii. Uznaliśmy, że dla dobra środowiska zrezygnujemy z tektury i postawimy na jednorodne opakowania foliowe, które można ponownie wykorzystać – dodaje.

Dodajmy, że makarony Novelle można kupić zarówno w małych osiedlowych sklepach, jak i w sieciach: Netto, Careffour, Kaufland, Auchan.