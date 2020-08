Marka Smakowita zmieniła logo i opakowania

Marka Smakowita, podążając za nowymi trendami w sektorze spożywczym, dostosowuje swoją ofertę do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb klientów. Nowy pomysł na szatę graficzną marki to nie tylko efekt pracy najlepszych specjalistów m.in. z zakresu strategii, designu, brandingu, socjologii czy kulturoznawstwa, ale także współpracy z konsumentami, którzy uczestniczyli w procesie projektowania opakowań.

Nowoczesne opakowania zaprojektowane w stylu New Folk podkreślają wysoką jakość produktów marki, a atrakcyjne i wyraziste kody kolorystyczne są idealnie dopasowane do aktualnych potrzeb klientów. W trosce o środowisko, wariant premium - Smakowita de Lux, produkowany jest od teraz w nowym, ekologicznym kubku, w którym, dzięki papierowej etykiecie, zmniejszona została zawartość plastiku aż o 30%.

Marka przeprowadziła także rebranding dwóch wariantów tłuszczów do smarowania: chętnie kupowany smalczyk roślinny Smakowita Pajda, to teraz Smakowita Vege Pajda, a Smakowita z ziarnami, to nowa nazwa Smakowitej 4 ziarna. Bez zmian pozostają gramatury wszystkich wariantów. Nowe opakowania trafiają na rynek już w sierpniu br.

ZT Kruszwica SA, to największy w Polsce i jeden z największych w Europie przetwórców nasion oleistych i producentów olejów oraz tłuszczów roślinnych. W portfolio firmy znajdują się produkty doskonale wpisujące się w konsumencki trend poszukiwania naturalności w diecie, a także żywienia opartego wyłącznie o składniki pochodzenia roślinnego.

