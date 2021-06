Maspex: 2,5-proc. wzrost przychodów w 2020 r.

- Udało się nam osiągnąć wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie +2,5 proc. w stosunku do roku 2019. Planowaliśmy więcej - minimum 5 proc., ale w żadnym wypadku nie możemy narzekać - mówi w wywiadzie dla portalspozywczy.pl, Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 07-06-2021, 15:42

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Wadowice o wynikach sprzedażowych za 2020 rok

Biznesowo branża spożywcza nie powinna wychodzić przed szereg i epatować swoimi wyzwaniami w pandemii.

W pandemii ucierpiały produkty świeże, on the go, dedykowane sektorowi HoReCa oraz vendingowi

Mocno wzrosło zainteresowanie makaronami i mąkami, generalnie produktami dedykowanymi kulinariom.

- Uważam to za bardzo dobry wynik, bo pracowaliśmy w nieprzewidywalnych i trudnych warunkach, tym bardziej, że obok nas jest cała masa biznesów, które były zamknięte i to nie z własnej woli - mówi Krzysztof Pawiński.

Jego zdaniem, biznesowo branża spożywcza nie powinna wychodzić przed szereg i epatować swoimi wyzwaniami w pandemii. - Mieliśmy co najwyżej do czynienia z trudnościami, którymi dało się zarządzać. Sklepy spożywcze nawet jak miały ograniczoną przepustowość, to jednak były otwarte. Wiele branż mogło nam tylko pozazdrościć. Cały przemysł spożywczy wyszedł z pandemii raczej obronną ręką - dodaje.

Zmiana nawyków konsumenckich w pandemii

Przez zmianę tryby życia, zmieniły się nawyki konsumenckie w pandemii. - Znaczna część naszej konsumpcji jest zbudowana na ludzkiej mobilności, stąd produkty, które w naszym slangu nazywamy „on the go”, w małych opakowaniach, do szybkiego sięgnięcia, gdzieś w trakcie dnia. I ten segment istotnie ucierpiał, ludzie zostali w domach, a co za tym idzie skończyły się zakupy okazjonalne - komentuje prezes Maspeksu.

I dodaje, że nagle zniknął też jeden z kluczowych kanałów dystrybucji, HoReCa, sprzedaż vendingowa praktycznie ustała, a gros produktów przygotowanych na otwarcie sezonu nie sprzedała się tak, jak planowaliśmy.

- Mocno wzrosło zainteresowanie makaronami i mąkami, generalnie produktami dedykowanymi kulinariom. Będąc w domach – przeorganizowaliśmy nasze życie - chętniej gotujemy i chętniej sięgamy po produkty przetworzone - mówi prezes Pawiński.

Produkty świeże kontra pakowane i przetworzone

- Przez lata, percepcyjnie, silnie zyskiwało wszystko, co było mało przetworzone i świeże – najlepiej prosto z ogrodu. Dzisiaj to „świeże” rodzi zasadnicze pytanie – a kto tego wcześniej dotykał? Przez to, niejako w kontrze, produkty aseptycznie pakowane, znacząco zyskują, jako bardziej bezpieczne. Co więcej, nagle w tych produktach zaczynamy inaczej oceniać cechy, które jeszcze niedawno wydawały się passe np. „przetworzone”, a dziś to daje nam poczucie, że można je dłużej przechowywać, co sprzyja rzadszym wizytom w sklepie - podsumowuje Krzysztof Pawiński.

