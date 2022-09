Maspex i Carrefour testują refillomat do napełniania makaronów

Autor: opr. RW

Data: 31-08-2022, 19:22

Od 31 sierpnia 2022 r. we flagowym sklepie Carrefour Arkadia w Warszawie stanie Pasta Station - nowy automat do napełniania makaronów Lubella do torebek papierowych, woreczków wielorazowych i opakowań własnych. Program ma obecnie charakter pilotażowy i jest kontynuacją projektu marki Lubella prowadzonego wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach KPT ScaleUp.

Maspex z Carrefour testuje refillomat do napełniania makaronów Lubelli

Co to jest refillomat?

Nowoczesny refillomat pozwalający kupować makaron do własnych opakowań to kolejne rozwiązanie wprowadzane przez Grupę Maspex w ramach realizacji celów ogłoszonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju “Efekt Kolibra” związanych z ograniczeniem plastiku i dążeniem do niemarnowania żywności.

Pilotażowy projekt marki Lubelli należącej do Grupy Maspex jest realizowany we współpracy z siecią Carrefour prowadzącą program “Droga do Zero Waste” oraz firmą Swapp!

- Refillomat Pasta Station z makaronami marki Lubella to innowacyjny projekt, który wpisuje się w cele realizowane przez Grupę Maspex w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „Efekt Kolibra”. Wśród, których są m.in. minimalizowanie ilości odpadów i marnotrawstwa żywności. Refillomat Pasta Station od Lubelli pomaga ograniczyć ilość zużywanego plastiku oraz liczbę opakowań jednorazowych, a także wspomaga niemarnowanie żywności. Zgodnie z najnowszymi raportami dotyczącymi marnowania żywności, ponad 900 milionów ton jedzenia marnuje się na poziomie sprzedaży detalicznej i konsumpcji końcowej. To rozwiązanie szeroko wspiera cele środowiskowe związane z cyrkularnością i zrównoważonym rozwojem, które wpisują się również w potrzeby konsumentów. Jest to program pilotażowy, który ma pokazać potencjał tego systemu sprzedaży. Pozytywne wyniki sprawią, że będziemy chcieli go rozwijać – wyjaśnia Wojciech Dendys, Customer Business Development Manager w Grupie Maspex.

Cztery rodzaje makaronu z automatu

Klienci Carrefour Arkadia będą mogli kupić cztery flagowe rodzaje makaronów marki Lubella – świderki, muszelki, piórka i kokardki, każdy w trzech pojemnościach 150, 250 i 350 gramów. Automat pozwala napełnić zarówno torebki papierowe, woreczki wielorazowe jak i pojemniki przyniesione przez klientów. Należy pamiętać, że opakowanie własne powinno być czyste i dostosowane do kupowanych produktów.

- Cieszymy się, że wspólnie z Grupą Maspex możemy wprowadzić kolejne nowe rozwiązanie, które pomoże naszym klientom w podejmowaniu bardziej zrównoważonych zakupów w kategorii spożywczych produktów pakowanych. Pasta Station to kolejny projekt, który realizujemy w ramach ogólnopolskiego programu Carrefour “Droga do Zero Waste”, łączącego wszystkie inicjatywy naszej sieci na rzecz ograniczenia użycia plastiku. Już od kilku miesięcy zachęcamy naszych klientów kupujących produkty na wagę, takie jak np. sery, wędliny czy produkty garmażeryjne, do korzystania z opakowań wielokrotnego użytku. Refillomat to kolejny krok umożliwiający ograniczenie jednorazowego plastiku - mówi Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

Jak działa refillomat

Proces zakupowy składa się z kilku prostych kroków. Klikając na ekran automatu wybieramy makaron, który chcemy kupić. Następnie mamy możliwość poznania jego składu, wartości odżywczych, ceny i dostępnych pojemności. W kolejnym etapie wybieramy rodzaj opakowania, którym dysponujemy. Po wyborze, maszyna automatycznie otworzy drzwiczki, za którymi znajduje się dozownik. Pod nim umieszczamy nasze opakowanie. Po zamknięciu drzwiczek, na ekranie wybieramy pojemność, którą chcemy kupić i klikamy przycisk Start. Wypełnienie opakowania trwa maksymalnie kilkanaście sekund. Następnie na ekranie pojawia się komunikat informujący o zakończeniu zasypywania, drzwiczki otwierają się i maszyna automatycznie drukuje etykietę ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zakupionego produktu oraz kodem kreskowym. Po jej naklejeniu na wypełnione produktem opakowanie, możemy zapłacić za produkt w kasie sklepu.

- Zależało nam, aby zamówienie produktu było intuicyjne i zbliżone do mechanizmu wypracowanego w naszych stacjach do uzupełniania produktów w płynie, które działają już w sieciach handlowych w kilku miastach Polski – tłumaczy Szymon Barabasz, CEO polskiego startupu Swapp!, który wyprodukował prototyp Pasta Station. – Naszym celem jest zbudowanie uniwersalnego standardu maszyn, do sprzedaży produktów sypkich i płynnych, tak by sieci handlowe i producenci mogli korzystać z nich, w oparciu o wypracowane i sprawdzone procesy – dodaje.

Uzupełnianie produktów do opakowań własnych jest rozwiązaniem znanym od dawna, niemniej nowe technologie ułatwiają ich wdrożenie na większą skalę. Zapewnienie jakości produktu, łatwość i szybkość korzystania z urządzenia, dostęp do aplikacji motywującej do takiej formy zakupów oraz korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe, są podstawą do rozwoju tego kanału sprzedaży. Klienci oczekują zmian i deklarują chęć korzystania z nowych rozwiązań w zakresie trendów proekologicznych i tych związanych z niemarnowaniem żywności. Pasta Station od Lubelli jest odpowiedzią na te potrzeby.