Maspex na EEC: Ceny pszenicy mocno w górę

Ceny pszenicy eksplodowały do nawet 2 tys. zł netto za tonę, podczas gdy rok temu było to 800-900 zł, a dwa lata temu w skupie 650-750 zł. Tego nie da się wziąć na nasze barki, ten wzrost musi być przełożony na konsumenta - mówił na EEC 2022 Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli.

Maspex o wzroście cen zbóż

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex i członek zarządu Lubelli wskazał, że w lubelskim zakładzie mieli się 130 tys. ton zboża.

- Nie pochodziło ono z Ukrainy, która raczej była eksporterem pszenicy paszowej do Polski. Ceny pszenicy eksplodowały do nawet 2 tys. zł netto za tonę, podczas gdy rok temu było to 800-900 zł, a dwa lata temu w skupie 650-750 zł. Tego nie da się wziąć na nasze barki, ten wzrost musi być przełożony na konsumenta. Do tego dochodzą podwyżki mediów oraz inflacja - dodał.

Maspex o konsumentach z Ukrainy

Maspex dostrzega także napływ nowych konsumentów z Ukrainy. - Przybyły nam 2 mln konsumentów i to daje się odczuć w zwiększonych zakupach. Co ciekawe, mamy zapytania ze Wschodu, gdzie odbiorcy są zainteresowani ogromnymi wolumenami produktów z długim terminem przydatności - dodał.

Romańczuk ocenił, że niepewność na rynku zbóż zostanie z nami na dłużej, podobnie jak zwiększona konsumpcja z pandemii.

Maspex o świadomości konsumenckiej

- To na pewno dobry czynnik. Negatywne czynniki to niepewność związana z cenami nawozów, która na pewno nas dotknie.

Dyrektor ds. ochrony środowiska w Grupie Maspex wskazał, że na rynku pojawia się bardziej świadomy klient.

- W 2020 r. wprowadziliśmy makaron jajeczny z jaj z wolnego wybiegu. Produkt inny jakościowo, ale mocno to komunikowaliśmy reklamowo, odniósł duży sukces sprzedażowy. Gdybyśmy wprowadzili go parę lat wcześniej pewnie takiego sukcesu by nie było, co jest dla nas dowodem na rosnącą świadomość konsumencką - podsumował.