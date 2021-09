Maspex ogłasza podwyżki cen. Każdy podatek na końcu płaci konsument

W wywiadzie udzielonym Interii prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński mówił o nieuniknionych podwyżkach cen produktów. - Ogłosiliśmy kilka tygodni temu podwyżki, które powinny wejść w życie od 1 października. To jest duży cenowy ruch do góry - powiedział.

Autor: Interia.pl / portalspozywczy.pl

Data: 15-09-2021, 14:59

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński o podwyżkach cen produktów

Jak dodał w wywiadzie dla Interii, Maspex robi analizę wszystkich komponentów kosztowych, które składają się na koszt wytworzenia produktu, a w tym roku nie ma ani jednego składnika w wyliczeniu kosztów, który by zmalał. Ceny wszystkich komponentów rosną.

Prowadzenie biznesu w otoczeniu wysokiej inflacji

Prezes Maspeksu komentował również kwestię wzrostu inflacji. - Prowadzę biznes od ponad 30 lat w związku z czym prowadziłem go w ujęciu inflacji kilkudziesięcioprocentowej. Polski biznes wie, co to jest inflacja i to nie jest tak, że my nagle staniemy z naszymi procesami - wyjaśnił. Dodał jednak, że na pewno prowadzenie biznesu w otoczeniu wysokiej inflacji jest trudniejsze niż w otoczeniu niskiej inflacji. - Biznes umiera w ciszy - ocenił Pawiński i uzupełnił, że krzykiem biznesu jest ruch cenowy, nowe cenniki, czyli przeniesienie wzrostu kosztów wytworzenia na ceny produktów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

ROP a ceny żywności

Pawiński komentował również to, jak opłata opakowaniowa wynikająca z tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta, wpłynie na ceny produktów. - W debacie publicznej jest taki mit, że są opłaty, podatki, które biznes bierze na siebie. To jest błąd myślowy. Wszyscy pracujemy w otoczeniu ogromnej konkurencji, która nie pozwala nam kształtować marż na dowolnym poziomie. Jest to minimum minimorum, żeby firmę rozwijać, a z drugiej strony być konkurencyjnym wobec ofert innych firm. Każdy podatek na końcu płaci konsument i tworzenie przekonania, że może być inaczej, jest iluzją - podkreślił na łamach Interia.pl.

Krzysztof Pawiński będzie gościem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 września). Więcej na eecpoland.eu.