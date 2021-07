Melvit buduje nowy zakład. Wartość inwestycji to ok. 200 mln zł

Melvit S.A. realizuje nową inwestycję o wartości około 200 mln złotych. W powstającym w Krukach zakładzie produkowane będą głównie produkty z owsa – m.in. płatki owsiane. Spółka zamierza zamknąć pierwszy etap inwestycji obejmujący część produkcyjną z nowymi liniami przetwórstwa zbożowego w 2023 r.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 23-07-2021, 10:03

Powstający obecnie pod Ostrołęką zakład produkcyjny Melvit S.A. to kolejna już tak duża inwestycja, realizowana przez Spółkę na przestrzeni ostatnich 10 lat. W 2013 r. w miejscowości Kruki oddano do użytku nową kaszarnię i płatkarnię, a wkrótce dołączy do niej nowy innowacyjny obiekt. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów przetwórstwa zbożowego. Inwestycja zostanie wyposażona w unikalne na polskim rynku technologie, wyróżniające się także pod kątem oddziaływania na środowisko naturalne. W planach uwzględniono energooszczędne maszyny, redukcję ilości wytwarzanych odpadów, jak również zaawansowaną automatyzację i digitalizację procesów, które umożliwią zwiększenie wydajności oraz bezpieczeństwo produkcji, otwierając jednocześnie przed Spółką nowe możliwości rozwoju. Chcąc być liderem na dynamicznie rozwijającym się rynku produktów zbożowych nie możemy stać w miejscu. Realizowana przez nas inwestycja jest zgodna z naszymi ambicjami i naszą długoterminową strategią – mówi Sławomir Kamiński Prezes Zarządu Spółki Melvit S.A.

Melvit w Krukach: Bardziej wydajnie i ekologicznie

Dzięki nowej inwestycji moce produkcyjne firmy zostaną wielokrotnie zwiększone. W powstającym w Krukach zakładzie produkowane będą głównie produkty z owsa – m.in. płatki owsiane. Produkty te należą do kategorii, w której spółka rozwija się szczególnie dynamicznie. Decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych i budowie nowego zakładu firma podjęła w odpowiedzi na stale rosnący popyt w segmencie naturalnych produktów zbożowych, także tych z certyfikatem ekologicznym, o dużym potencjale eksportowym. Kategoria bio jest segmentem konsekwentnie rozwijanym przez Melvit S.A. od kilku lat, co znalazło odzwierciedlenie w planach inwestycyjnych. Nowy zakład produkcyjny będzie spełniał najwyższe standardy w zakresie certyfikacji BIO, co pozwoli na znaczne poszerzenie oferty Spółki w tej kategorii.

Melvit: Realizacja inwestycji

W 2023 r. Spółka zamierza zamknąć pierwszy etap inwestycji, obejmujący część produkcyjną z nowymi liniami przetwórstwa zbożowego. Drugim etapem będzie rozbudowa zaplecza magazynowego, biurowego oraz centrum spedycyjnego. Ta inwestycja odzwierciedla kierunek, w którym podążamy od wielu lat, utrzymanie pozycji lidera i globalna ekspansja to nasze cele, które będziemy stale realizować – podsumowuje Piotr Szczęsny, Przewodniczący Rady Nadzorczej Melvit S.A.