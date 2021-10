Melvit ostrzega: Krytyczna sytuacja na rynku owsa i jęczmienia!

Ceny owsa biją kolejne rekordy. Jeszcze nigdy ceny po żniwach nie były tak wysokie. Podobnie krytyczna sytuacja ma miejsce na rynku jęczmienia - alarmuje Melvit.

Autor: Anna Wrona/portalspozywczy.pl

Data: 28-10-2021, 13:02

Melvit alarmuje, że sytuacja na rynku owsa i jęczmienia jest krytyczna; fot. shutterstock

Melvit w odniesieniu do tekstu serwisu portalspozywczy.pl Rolnicy nie chcą sprzedawać większych partii zbóż informuje, że ceny owsa i jęczmienia osiągnęły rekordowe poziomy

Ceny pierwszy raz w historii przekroczyły 1000 PLN/t

Ceny owsa

– Na światowym rynku ceny owsa osiągnęły rekordowe poziomy. Główną przyczyną wzrostów jest sytuacja w Kanadzie, która jest największym światowym producentem owsa. Z powodu ekstremalnej suszy Kanadyjczycy zebrali o połowę mniej owsa niż w latach ubiegłych. Podobna sytuacja jest w USA – informuje serwis portalspozywczy.pl firma Melvit.

Krytyczna sytuacja jest również na rynku europejskim, w krajach gdzie uprawia się najwięcej tego zboża, tj. w Hiszpanii, Finlandii i Polsce plony również były niższe niż w latach ubiegłych. Dodatkowo rolnicy nie chcą sprzedawać surowca licząc na kolejne podwyżki cen, które pozwolą im zrekompensować rekordowo wysokie ceny nawozów.

– Pierwszy raz w historii naszej firmy spotykamy się brakiem surowca na rynku zaraz po żniwach – mówi nam Melvit.

Melvit: Brakuje owsa

Obecnie cena owsa konsumpcyjnego kształtuje się na poziomie 1000 PLN netto/t. Mimo tak wysokiej oferty i tak jest problem z dostępnością surowca.

– Przez kilka ostatnich lat owies utrzymywał się na stałym poziomie, a w przeciągu zaledwie 4 miesięcy podrożał o blisko 100 % i zapewne nie jest to jeszcze koniec podwyżek. Co więcej, jakość zboża dostępnego na rynku jest znacznie gorsza niż w kilku ostatnich latach, co istotnie wpływa na jego wydajność. W poprzednich latach za owies o bardzo dobrych parametrach jakościowych kupowaliśmy w przedziale 550 – 650 PLN netto/t. Dzisiaj warunki dyktują rolnicy za surowiec o dużo gorszych parametrach musimy zapłacić 1000 PLN netto/t . Gorsza jakość surowca to znacznie mniejsza wydajność i przez to jeszcze wyższa cena wyrobu gotowego – podaje firma.

Ceny jęczmienia

Podobnie krytyczna sytuacja ma miejsce na rynku jęczmienia. Tu również jest spory problem z dostępnością, a ceny jęczmienia także przekroczyły 1000 PLN/t.

– Ta niecodzienna sytuacja dotyczy większości zbóż co stawia przed przetwórcami nowe wyzwania. Zapewnienie dostępności surowca, który pozwoli na utrzymanie ciągłości produkcji jest w tej chwili priorytetem – informuje Melvit.

Polityka cenowa sieci zagraża producentom

Zdaniem firmy, przyszłość branży w dużej mierze zależy również od podejścia sieci, które z ogromnym oporem przyjmują podwyżki, zmuszając producentów do dostarczania towaru niekiedy poniżej kosztów produkcji.

– Taka polityka może doprowadzić do poważnych problemów u wielu przedsiębiorców, którzy nie będą w stanie podnieść się z tego kryzysu – ostrzega Melvit.