Milionowe przejęcie na rynku makaronów. Znamy szczegóły!

Makarony Polskie kupują Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski za 17,01 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Autor: oprac. Jakub Szymanek za PAP Biznes

Data: 28-12-2021, 13:08

Makarony Polskie kupują Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski za 17,01 mln z / fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że 11 sierpnia tego roku do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez Makarony Polskie S.A. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „SAS” Andrzej Świderski Sp. z o.o. z siedzibą w Korpelach. Niemal miesiąc później UOKiK wydał zgodę na przejęcie.

Makarony Polskie przejmują PPH SAS

Jak podała spółka w komunikacie, Makarony Polskie kupują Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski za 17,01 mln zł.

- Sprzedający otrzyma od Makaronów Polskich dopłatę do ceny nabycia pod warunkiem, że przejmowana spółka za okres od 2 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku osiągnie zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, zweryfikowanym przez biegłego rewidenta. Dopłata do ceny nabycia wyniesie wówczas 50 proc. zysku netto wypracowanego przez kupowaną spółkę za wskazany okres - napisano.



- Źródłem finansowania nabycia udziałów są środki własne Makaronów Polskich, kredyt bankowy, a także środki finansowe pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F - dodano.

Czytaj również: Makarony Polskie szukają kolejnych przejęć w Polsce i Niemczech