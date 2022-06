Miliony ton zboża i kukurydzy zalegają w Ukrainie

Autor: oprac. AW

Data: 24-06-2022, 11:25

Szacunkowo w ukraińskich portach może oczekiwać na transport nawet kilkanaście ton zboża. Sytuacja jest więc wyjątkowa i wymaga międzynarodowego działania. Unia Izb Odry i Łaby oraz Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie uważają, że należy zainicjować dyskusję w jaki sposób światowa logistyka mogłaby zaangażować się we wspieranie Ukrainy w tym zakresie.

Miliony ton zboża i kukurydzy zalegają w Ukrainie; fot. PAP

Jeszcze nie jesteśmy świadomi przed jak poważnym kryzysem może stanąć świat już za kilka miesięcy. Widmo głodu w krajach afrykańskich to coś realnego jeżeli nie znajdziemy sposobu, jak jeszcze sprawniej przewozić zboże z ukraińskich portów. Niemożliwe jest to drogą morską, a transport intermodalny i drogowy ma wiele wad. Tylko międzynarodowe, solidarne i konsekwentne działanie może zadziałać. Polska logistyka i spedycja od początku wykazują gigantyczne zaangażowanie w tym zakresie, ale to zbyt mało. Jesteśmy w stanie odprawić miesięcznie z Ukrainy od 300 do 500 tysięcy ton zboża miesięcznie. To zaledwie ułamek potrzeb Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Ryzyko głodu i globalnego kryzysu

„Bez aktywnego działania na szczeblu międzynarodowym czeka nas globalny kryzys na skalę światową”

Wojna w Ukrainie wywołała kryzys gospodarczy i polityczny na wielu poziomach. Sektor TSL walczy z jej konsekwencjami niemal bez przerwy. Brak kierowców, zerwane łańcuchy dostaw, wysokie ceny frachtów i ogólna niepewność na rynku nie sprzyja rysowaniu szerokich planów oraz rozwijaniu działalności. Poważnym wyzwaniem jest również pomaganie Ukrainie, która ze względu na rosyjski atak nie jest w stanie odprawiać drogą morską swojego zboża.

- Tylko międzynarodowe działanie w tym przypadku może przynieść oczekiwane efekty. Porty polskie i rumuńskie mogą być dla Ukrainy wsparciem, ale nie ma takiej możliwości, byśmy przejęli na siebie cały wolumen towarowy z Ukrainy. Musielibyśmy posiadać jeszcze raz tak wielką infrastrukturę portową i jeszcze raz tyle ludzi do pracy. Polskie porty to obecnie jeden wielki plac budowy, a ludzi do pracy brakowało już przed pandemią – mówi Hanna Mojsiuk.

– Nie możemy jednak zostawić Ukrainy samej. Tego wymaga gospodarcza odpowiedzialność oraz fakt, że bez ukraińskiego zboża czeka nas głęboki kryzys humanitarny na skalę światową, a to byłoby marzeniem rosyjskiego reżimu – mówi Hanna Mojsiuk.

Jako prezydent Unii Izb Odry i Łaby oraz Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk deklaruje zainicjowanie dyskusji w tej sprawie. – Niebawem przygotowane zostanie pismo do przedsiębiorców zrzeszonych w naszej instytucji, by wspólnie z partnerami z Czech, Niemiec oraz Parlamentu Europejskiego rozmawiać jeszcze szerszej o sytuacji sektora TSL w kontekście wojny z Ukrainą. Mamy w Polsce wybitnych specjalistów, których wiedzę należy wykorzystać – dodaje Prezes Mojsiuk.

Zboża i kukurydza wędrują od portu do portu

Zboża i kukurydza wędrują od portu do portu. „Na ten moment możliwości naszego sektora TSL są nieproporcjonalne do potrzeb”

Przed wybuchem wojny Ukraina eksportowała 150 milionów ton towarów z czego 70% eksportu odbywało się drogą morską. Poszukiwanie alternatyw jest skomplikowane – trasa intermodalna wymaga inwestycji. Logistyka między Ukrainą i Polską nie jest oczywista ze względu np. na szerokość torów. Najbardziej ekonomicznie i ekologicznie byłoby przewozić towary właśnie koleją, a to nie zawsze jest możliwe

Na ten moment możliwości polskich portów są niestety niewielkie. To wartości od kilku do kilkunastu tysięcy ton. Brakuje miejsc na magazynach, a dostarczanie koleją do polskich portów kontenerów ze zbożem jest skomplikowane. Szacuje, że możliwe będzie odprawianie od 300 do 500 tysięcy ton zboża z Ukrainy miesięcznie Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju Grupy CSL

- Obecna sytuacja to wielki tekst dla całej logistyki. W przypadku zbóż to będzie pierwszy towar, którego eksport wróci na Ukrainę. Nikt nie myśli, by na stałe „zabierać Ukrainie rynek”. Na pewno jednak spokój do spedycji i logistyki nie wróci szybko. Po wojnie przyjdzie okres odbudowy Ukrainy. Już teraz powinniśmy myśleć, jak będzie wyglądać dostarczanie materiałów budowlanych itp. Polska już dzisiaj powinna o tym myśleć – mówił ekspert Grupy CSL.

- Porty ukraińskie na bieżąco proszą nasze porty o możliwość odprawy. Przykładowo kukurydza przewinęła się przez porty w Kołobrzegu czy Trójmiasta. Nie było możliwości eksportu przez tradycyjne kanały, więc pojawiła się propozycja, by transportem kolejowym przewieźć go z Ukrainy do Polski, a następnie statkami do innych części świata. Ostatecznie kukurydza trafiła do Kołobrzegu – mówi Mateusz Dziechciarz z Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie.