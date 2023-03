Regularnie podejmujemy na szczeblu unijnym inicjatywy ws. przywrócenia ceł - powiedział w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Podkreślił, że tzw. klauzula ochronna z rozporządzenia o liberalizacji handlu UE z Ukrainą nie dotyczy kukurydzy.

Minister rozwoju: napływ ukraińskiego zboża do Polski jest bardzo poważny, fot. pixabay

Problemy z ukraińskim zbożem

Wirtualna Polska podała w piątek, że już w styczniu wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk prosił ministra rozwoju Waldemara Budę o wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przywrócenia cła na kukurydzę z Ukrainy. Według źródeł portalu odpowiedź nigdy nie nadeszła.

Buda potwierdził podczas piątkowej konferencji, że otrzymał list od Kowalczyka. Dodał, że zawarta w nim propozycja została zgłoszona przez wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego.

"To pismo dotyczyło wyłącznie kukurydzy i mówiło o potrzebie skorzystania z klauzuli ochronnej z rozporządzania o liberalizacji handlu z Ukrainą. Ta klauzula, która jest art. 4 tego rozporządzenia, nie dotyczy kukurydzy. Dotyczy tych produktów, które zostały zliberalizowane tym rozporządzeniem, a handel kukurydzą jest wolny na podstawie regulacji europejskich, ale w porozumieniu z WTO od 2014 r. na podstawie decyzji rozporządzania Parlamentu i Rady z 2013 r. W związku z tym ten wniosek nie mógł być zrealizowany, bo był nie w tej procedurze" - wyjaśnił szef MRiT.

Minister rozwoju przyznał, że napływ ukraińskiego zboża do Polski jest bardzo poważny. "Dyskusja powinna trwać, czy powinniśmy przywrócić cła wprowadzone w 2013 i 2014 r. na zboże, m.in. kukurydzę, ale z pełną świadomością konsekwencji, tzn. wprowadzenie ceł na zboża musiałoby dotyczyć całej UE w stosunku do całego świata, czyli na zboża z Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, czyli zablokowałoby np. dostawy dla rynku holenderskiego czy portugalskiego, które są nieodzowne" - powiedział PAP.

Odrębną sprawą - wskazał minister Buda - jest decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej sprzed roku o liberalizacji handlu w stosunkach UE-Ukraina. W efekcie całkowicie zniesiono należności celne oraz zawieszono kontyngenty taryfowe na produkty z Ukrainy. Rozporządzenie obowiązuje do 5 czerwca br. "Ważne, by w kolejnym rozporządzeniu, po 5 czerwca, znalazły się korzystne zapisy w tym zakresie" - podkreślił.

Oświadczył, że po otrzymaniu w styczniu pisma z resortu rolnictwa przekazał je, jeszcze tego samego dnia, do stałego przedstawicielstwa przy UE, a później list został przekazany do KE.

"Następnie było posiedzenie komitetu ds. polityki handlowej Rady UE z Komisją. Prezentowane było stanowisko, że należy zastanowić się nad cłami. Następnie uczestniczyłem w radzie ds. handlu, gdzie wnosiłem, by podejść do tematu zalewu Polski i innych krajów ościennych i by wprowadzić rozwiązania, które zatrzymają ten strumień" - wyjaśnił minister rozwoju.

"Regularnie, mniej więcej co dwa, trzy tygodnie na radzie ds. handlu podejmujemy tego typu inicjatywy" - dodał. Zauważył też, że wniosek pięciu premierów z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego jest kierowany do KE, by rozważyć kwestię przywrócenia ceł w stosunku do newralgicznych towarów, które po wybuchu wojny spowodowały zaburzenia na rynku.

Napływ ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej

Premierzy Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Słowacji w liście do szefowej KE Ursuli von der Leyen domagają się interwencji ws. napływu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Inicjatywa wyszła od szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego.

"Wzywamy Komisję do przeanalizowania możliwości zakupu nadwyżek zboża od sąsiednich państw członkowskich na cele humanitarne" - zaapelowali premierzy. "Ponawiamy również nasz apel o wsparcie finansowe ze strony UE na potrzeby szybszego rozwoju infrastruktury transportowej i wzmocnienia połączeń (infrastruktura kolejowa, drogowa, portowa, rozbudowa granicznych terminali przeładunkowych, poprawa infrastruktury portów Morza Czarnego i Dunaju oraz połączeń intermodalnych) oraz o udostępnienie przez uczestników rynku dodatkowych pojazdów (taboru towarowego, statków i ciężarówek) w celu zapewnienia i usprawnienia obiegu stale rosnącego strumienia towarów z Ukrainy do UE oraz umożliwienia jego płynnego przekazywania do krajów trzecich" - czytamy w liście.

W piśmie wskazano m.in., że "jeśli zakłócenia rynku powodujące szkody dla rolników z naszych krajów nie mogą być wyeliminowane za pomocą innych środków, zwracamy się do Komisji o wdrożenie odpowiednich procedur w celu ponownego wprowadzenia ceł i kontyngentów taryfowych na przywóz towarów z Ukrainy".