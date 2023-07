Trwa spotkanie online ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z komisarzem UE ds. handlu Valdisem Dombrovskisem – poinformowało w poniedziałek na Twitterze ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.

Minister Telus rozmawia z komisarzem Dombrovskisem o stosunkach handlowych z Ukrainą /fot. PAP

Wschodnie kraje UE nie chcą ukraińskiego zboża

19 lipca br. ministrowie rolnictwa Rumunii, Słowacji, Węgier i Polski podpisali wspólne stanowisko ws. przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy przynajmniej do końca roku. W spotkaniu uczestniczył też online minister Bułgarii Kirił Wytew. Jak zapowiedziała reprezentująca go ambasador Bułgarii w Polsce Margarita Ganeva, Wytew podpisze deklarację w najbliższym czasie. Szefowie resortów rolnictwa postulują też, by możliwe było rozszerzenie listy produktów objętych zakazem importu z Ukrainy.

Potrzebne porozumienie w sprawie przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy

W ubiegły czwartek minister Robert Telus przekazał, że w rozmowie z komisarzem UE Valdisem Dombrovskisem przedstawi wspólne stanowisko pięciu krajów i przedyskutuje potencjalne rozwiązania. Podkreślił, że przedstawiciele tych krajów nie chcą walczyć, a porozumieć się w sprawie przedłużenia zakazu wwozu zbóż z Ukrainy.

28 kwietnia KE osiągnęła porozumienie z Polską, Bułgarią, Węgrami, Rumunią i Słowacją w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych, a 2 maja poinformowała o przyjęciu tymczasowych środków zapobiegawczych. Początkowo unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji obowiązywał do 5 czerwca, następnie został przedłużony do 15 września br. Dozwolony jest tranzyt zbóż przez terytoria tych krajów.