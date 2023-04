Prowadzone są rozmowy z marszałek Sejmu na temat dodatkowego posiedzenia Izby, podczas którego posłowie zajęliby się kwestiami legislacyjnymi dotyczącymi towarów rolnych z Ukrainy - wynika z czwartkowej wypowiedzi ministra Rolnictwa Roberta Telusa.

Sejm będzie obradował nad zbożem z Ukrainy /fot. PAP

Ukraińskie zboże pod obrady Sejmu

"Już od jakiegoś czasu rozmawiam z panią marszałek, że takie posiedzenie (Sejmu - PAP) byłoby potrzebne" - powiedział Telus na czwartkowej konferencji prasowej poświęconej kwestiom sprowadzania z Ukrainy towarów rolnych.

Z wypowiedzi szefa resortu rolnictwa wynika, że obecnie ministerstwo przygotowuje programy pomocowe dla rolników, które będą musiały być zaakceptowane przez parlament.

Pomoc dla rolników

"W tej chwili pracujemy nad programami pomocowymi dotyczącymi dopłaty nawozów, dotyczącymi dopłaty do zboża. (...) Myślę, że (jest - PAP) kwestią paru godzin, jak będą gotowe, żeby można było je już procedować i nad nimi pracować" - powiedział Telus.

"Jesteśmy gotowi jako ministerstwo, żeby to jak najszybciej uchwalić, jak najszybciej zatwierdzić, bo rolnicy czekają na na konkrety" - podkreślił..

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.