Polski rynek jest bardzo konkurencyjny, także międzybranżowo, a rywalizacja o klienta odbywa się nie już tylko pomiędzy producentami pieczywa. Młodsze pokolenie nie spożywa tak często tradycyjnego pieczywa, wybierając produkty zastępcze. Śniadanie, które jeszcze kilka lat temu nie mogło obyć się bez kromki chleba lub świeżej bułki, dziś często wygląda zupełnie inaczej - mówi Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu NOWEL Sp. z o.o.

Pierwsza fala pandemii była dla NOWEL sytuacją bez precedensu. Nigdy wcześniej firma nie musiała korzystać z zapasów magazynowych

Firma stworzyła w pandemii pierwszą w blisko stuletniej historii markę konsumencką „Domowa piekarenka”, czyli zamrożone i zapakowane pieczywo do domowego wypieku

NOWEL pojawił się na nowych rynkach

Głównym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się producenci żywności, są rosnące koszty produkcji.

Portalspozywczy.pl: Jak firma NOWEL przeszła czas lockdownu? Jakie zmiany musieliście wprowadzić?

Elżbieta Zajezierska, prezes zarządu NOWEL: Pandemia COVID-19 była dla nas testem na dojrzałość przedsiębiorstwa, sprawdzeniem stopnia przygotowania do funkcjonowania w trudnych warunkach, weryfikacją procedur i gotowości do wdrożenia szybkich zmian. Na początku pandemii kluczowe było dla nas – i wciąż jest – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz zagwarantowanie ciągłości produkcji i dostaw do partnerów biznesowych. Pomimo, że z sukcesem udało nam się zarządzić pojawiającymi się wyzwaniami, to jednak pierwsza fala pandemii COVID-19 również dla NOWEL była sytuacją bez precedensu. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się tak, że musieliśmy zatrzymać produkcję i korzystać z zapasów magazynowych. Niewątpliwe, naszą przewagą w tej sytuacji okazała się technologia wytwarzania pieczywa do dopieku, która umożliwia ograniczenie produkcji i korzystanie ze zbudowanych zapasów, bez wpływu na jakość i walory produktów.

Rok pandemii to dla NOWEL również czas rozwoju i zmian. Zaledwie w ciągu kilku tygodni stworzyliśmy pierwszą w blisko stuletniej historii markę konsumencką „Domowa piekarenka”, czyli zamrożone i zapakowane pieczywo do domowego wypieku. Była to niemal natychmiastowa odpowiedź na obawy konsumentów, szczególnie w pierwszych tygodniach pandemii. Dostarczyliśmy tym samym gotowe rozwiązanie – możliwość spożywania codziennie świeżego pieczywa, bez konieczności wychodzenia z domu. Co ciekawe, z upływem czasu zmieniły się również preferencje zakupowe Polaków. Podczas, gdy na początku pandemii, pierwszym wyborem konsumentów były produkty podstawowe, z biegiem czasu – podczas trzeciej fali pandemii – coraz częściej zaczęli oni wybierać nietypowe smaki i ich połączenie – jak np. produkty z cheedarem czy z bekonem. Często wybór ciekawszych smaków wynikał z kompensacji siedzenia w domu oraz z tego, że głównym źródłem przyjemności w tamtym czasie stało się jedzenie. Z tego też względu dostosowaliśmy portfolio piekarni do nowej sytuacji rynkowej, oferując Klientom nietuzinkowe smaki. Szczególnym wydarzeniem pod względem podążania za gustami konsumentów jest wprowadzenie do sprzedaży pierwszej marki własnej na ekspozycji bake-off „Wypieczone na kamieniu”. Nasza nowa propozycja podąża za pojawiającym się trendem powrotu do najwyższych standardów rzemieślnictwa.

W ubiegłym roku realizowaliśmy nie tylko nowe inwestycje, ale także pojawiliśmy się na nowych rynkach. Od 2020 roku konsumenci mogą kupić produkty NOWEL w 22 krajach. Co ważne, osiągnęliśmy to zdalnie, odbywając liczne spotkania międzynarodowe siedząc przy firmowym lub domowym biurku. Wierzę, że dobrze rozumiana elastyczność, życzliwość i otwartość, z którą mamy do czynienia na co dzień w czasach pandemii, zostaną z nami na stałe.

Czy odmrożenie gospodarki, w tym HoReCa, wpłynęło na firmę?

Od wielu lat w NOWEL dbamy o dywersyfikację działalności zarówno pod względem geograficznym, jak i branżowym. Zarządzany w ten sposób biznes jest znacznie bardziej odporny na wszelkie nieprzewidywalne sytuacje – takie jak pandemia COVID-19. Mimo pojawiających się trudności w sektorze HoReCa, w NOWEL znacznie bardziej odczuliśmy pojawiające się ograniczenia w handlu stacjonarnym. Szczególnie podczas pierwszej fali pandemii, gdy wprowadzono najostrzejsze ograniczenia w handlu stacjonarnym, takie jak godziny dla seniorów czy limit liczby klientów uzależniony od powierzchni sklepu. Z tego też względu największe ożywienie gospodarki odczuliśmy w momencie poluzowywania obostrzeń dotyczących handlu stacjonarnego.

Czy sytuacja na rynku zbóż wpłynie na ceny pieczywa? Jakie są Państwa prognozy?

W NOWEL naszą produkcję opieramy głównie na polskich surowcach, dzięki czemu z jednej strony skracamy łańcuch dostaw – co okazało się kluczowe w czasie pandemii – z drugiej natomiast odczuwamy wahania rynkowych cen zbóż. Zmiany klimatyczne, drastycznie rosnąca inflacja, mocna pozycja EURO oraz duży popyt na polskie surowce sprawiają, że w tym roku również w miesiącach wrzesień-listopad kolejne podwyżki są prawdopodobne. Co więcej, w ostatnich miesiącach pojawiły się ostrzeżenia, że pierwszy raz w historii może okazać się, że będziemy musieli reimportować zboże, które wcześniej zostało wyeksportowane z Polski. Analizując dane historyczne możemy zauważyć, że ostatnio tak wysoka cena surowców była odnotowywana w czasie globalnego kryzysu gospodarczego – w 2008 roku – oraz w 2011 i 2013 roku. Z tego też względu z dużą uwagą przyglądamy się obecnym wahaniom surowców, które w rezultacie mogą wpłynąć na cenę produktów.

Jakie inwestycje przeprowadziła firma w ostatnim czasie?

W 2020 rok wchodziliśmy z bardzo rozbudowanym planem inwestycyjnym o wartości 22 mln EUR, który pomimo pandemii, w dużej mierze, dzięki dobrej organizacji i wzorowej współpracy ze strony dostawców urządzeń, udało nam się zrealizować. Pierwszym projektem była linia do produkcji chlebów foremkowych, głównie żytnich lub pszenno-żytnich, wytwarzanych na bazie naszego własnego zakwasu. Drugim projektem była inwestycja w nową linię produkcyjną pieczywa premium „Wypieczone na kamieniu”, która stanowi ważny element rozwoju piekarni i jest wyjątkowa w skali światowej. Pierwsze opinie klientów napawają nas dumą i choć nie chcemy zapeszać – to już teraz możemy powiedzieć, że warto było w tym trudnym czasie konsekwentnie rozwijać ten projekt.

Jakie są największe wyzwania w zakładach produkcyjnych branży spożywczej i jak sobie z nimi radzicie?

Głównym wyzwaniem, z którym muszą mierzyć się producenci żywności, są rosnące koszty produkcji. Obecnie mamy do czynienie ze wzrostem kosztów w każdym obszarze działalności – od cen surowców, przez płacę minimalną, po ceny energii, a także opakowań. Z tego też względu kluczowe jest umiejętne zarządzanie biznesem i optymalizacja wewnętrznych procesów.

Polski rynek jest bardzo konkurencyjny, także międzybranżowo, a rywalizacja o klienta odbywa się nie już tylko pomiędzy producentami pieczywa. Młodsze pokolenie nie spożywa tak często tradycyjnego pieczywa, wybierając produkty zastępcze. Śniadanie, które jeszcze kilka lat temu nie mogło obyć się bez kromki chleba lub świeżej bułki, dziś często wygląda zupełnie inaczej. Z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo szybkim wzrostem sektora szybkich przekąsek czy dań gotowych. Klienci coraz większą uwagę przykładają też do różnorodności smaków i jakości. Dlatego tak istotne jest dla nas podążanie za trendami i oferowanie produktów, na przykład ekologicznych lub pieczywa z ciekawymi, niestandardowymi dodatkami.