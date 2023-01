Główny problem, który próbuje rozwiązać strona ukraińska, to kontrole w Bosforze w ramach JCC, czyli Wspólnego Centrum Koordynacyjnego.

Problemy z transportem zboża

Za każdy dzień wymuszonego postoju ukraińskich statków ze zbożem w tureckiej cieśninie Bosfor trzeba płacić co najmniej 20 tys. dolarów. Są to koszty, które ponoszą nasi rolnicy - oznajmił w poniedziałek minister polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykoła Solski, cytowany przez portal Suspilne.

"Oznacza to dziesiątki dolarów za tonę towaru" - podkreślił Solski. Minister powiadomił, że czas oczekiwania na przepłynięcie przez cieśninę wynosi niekiedy nawet kilka tygodni, co przekłada się na znaczące koszty.

Kontrole w Bosforze

"Główny problem, który próbuje rozwiązać strona ukraińska, to kontrole w Bosforze w ramach JCC (Wspólnego Centrum Koordynacyjnego ustanowionego na mocy porozumień zbożowych zawartych pomiędzy ONZ, Ukrainą, Rosją i Turcją - PAP). Negocjacje nie są łatwe, a liczba statków wpływających do (cieśniny) - niewystarczająca. Uderza to w , a także naszych klientów, ponieważ zboże staje się coraz droższe, a (jego ceny) nieprzewidywalne dla krajów, które z nami handlują" - dodał Solski.

22 lipca 2022 roku w Stambule przedstawiciele Ukrainy, Rosji, Turcji i ONZ podpisali umowy o odblokowaniu eksportu zbóż z ukraińskich portów przez Morze Czarne i cieśniny tureckie. Porozumienie zawarto na 120 dni, a następnie w listopadzie przedłużono o kolejne cztery miesiące. Blokada eksportu była skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę rozpoczętej 24 lutego ubiegłego roku.